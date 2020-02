Congo-Kinshasa: Economie - Des mesures pour stabiliser les prix des biens de première nécessité

La stabilisation des prix des biens de première nécessité en RDC s'avère indispensable. Plusieurs mesures prises par la ministre de l'Economie, Acacia Bandubola, sont déjà en cours d'exécution sur le marché des biens et services.

La population congolaise observe depuis la fin de l'année 2019 une hausse de prix des biens de première nécessité. Face à cette situation inquiétante, le gouvernement, à travers la ministre de l'Economie nationale, Mme Acacia Bandubola, rassure que cela est dû aux causes monétaires liées à la variation du taux de change et conjoncturelle.

Obligée de trouver des solutions idoines à ce grave problème qui bouscule le vécu quotidien de la population, la ministre de l'Economie nationale a annoncé plusieurs mesures. D'abord, le comité de suivi des prix des produits de consommation de masse ou des produits de première nécessité est en train de travailler d'arrache-pied. Une structure extrêmement importante qui a pour mission de suivre à la loupe l'évolution des prix de tous les produits.

Cette structure qui va désormais contrôler les prix est composée des délégués de la Présidence, de la Primature, du ministère de l'Economie, de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) et de l'Association des défenseurs des droits de consommateurs. Celle-ci se réunit une fois le mois pour d'éventuelles évaluations.

Ensuite, il y a un certain nombre de produits qui ne peuvent pas faire l'objet d'importation, à savoir le sucre, le haricot, le ciment, etc. Ces produits ne peuvent pas venir de l'extérieur. Ce qui risquerait de créer un déséquilibre majeur entre l'offre et la demande. Les prix seront désormais contrôlés par le comité de suivi mis en place par le ministère de l'Economie nationale, lequel comité est déjà opérationnel.

Causes de la hausse des prix

Elle a par ailleurs évoqué les causes à la base de la hausse des prix de certains produits de première nécessité. « Les hausses de 25% du prix des haricots et de 20% de celui du maïs s'expliquent par la dégradation de la route entre Bunia et Kisangani suite aux pluies. Les camions qui mettaient deux jours pour relier ces deux villes de l'Est en mettent aujourd'hui plus de 20. Le sucre a connu la hausse de prix la plus spectaculaire avec une augmentation de 64%. Cela est dû à une mauvaise récolte de canne à sucre... », a dit en substance la ministre de l'Economie lors de sa récente sortie médiatique.

Après toutes ces mesures prises dans l'objectif de redresser les choses positivement, la ministre de l'Economie Acacia Bandubola abat un travail de titan. Elle s'inscrit déjà dans la vision du chef de l'Etat Félix Tshisekedi Tshilombo qui prône le changement à tous les niveaux.

Déjà lancée à l'époque du Premier ministre Bruno Tshibala, l'opération de fixation des prix prend corps avec le nouveau Premier ministre Ilunga Ilunkamba, qui a donné l'ordre pour que la ministre poursuive cette démarche pour les gros importateurs dans un premier temps.

Sans doute, toutes ces avancées significatives contribueront efficacement à l'avancement des activités économiques de la RDC. L'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) devra être fière du travail qu'abat au jour le jour la ministre Acacia Bandubola placée à la tête du portefeuille de l'économie.

Pour le président de la République, de nouvelles idées et énergies ont toujours été les bienvenues pour l'amélioration surtout du bien-être de la population et l'avancement du pays.