Afrique: La diplomate sénégalaise Michelle Ndiaye, nommée Représentante de l'Union africaine en République démocratique du Congo

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, la diplomate sénégalaise Michelle NDIAYE, qui dirigeait le Secrétariat du Forum de Tana, vient d'être nommée il y'a seulement deux jours, au titre de nouvelle Représentante de l'Union africaine en RDC (République démocratique du Congo).

L'information était cadenassée au 18ème étage des la Tour d'Addis Abeba (capitale d'Éthiopie) qui abrite le siège de l'organisation panafricaine. La nomination de la sénégalaise intervient à moins d'une semaine du Sommet des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui va se tenir à Addis-Abéba les 9-10 février 2020.

Selon des sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, Michelle NDIAYE qui occupait jusque là les fonctions de Directrice du programme pour la paix et la sécurité en Afrique (programme conjoint GIZ / IPSS avec la Commission de l'Union africaine) à l'Institut d'études de la paix et de la sécurité (IPSS), remplace le diplomate nigérien Abarry Abdou. Ce dernier vient d'être accrédité pour le compte du Niger comme nouveau représentant permanent auprès des Nations-Unies à New York.

Avec un pedigree riche, la diplomate sénégalaise Michelle Ndiaye figurait parmi les 100 personnalités femmes africaines les plus influentes de 2018 dans la catégorie politique et service public, dans l'édition de décembre 2018 du magazine New African.

Sa nomination à ce nouveau poste stratégique redore le blason de la diplomatie sénégalaise, qui avait surtout besoin d'un coup d'accélérateur, suite aux cuisantes et infructueuses candidatures aux postes de président de la commission de l'UA et de l'UEMOA, respectivement en janvier 2017 et décembre 2018.

Cette nouvelle nomination est l'aboutissement d'une consécration méritée qui reflète sa vaste et riche expérience dans l'édification et la promotion de la paix, de la sécurité et de la gouvernance en Afrique.

Selon des informations de Confidentiel Afrique, Michelle NDIAYE, qui sera l'œil et les oreilles du Tchadien Moussa Faki Mahamat en RDC, prendra fonction mi-février prochain, juste après la grand'messe des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.