Nigeria: Daniel Amokachi, nouvel ambassadeur du football

Daniel Amokachi, ancien international nigérian, occupe depuis quelques jours un nouveau poste dans son pays. Après avoir entrainé des clubs sur sa terre natale, il est désormais l'ambassadeur du football au Nigéria.

Cette nomination honorifique a été faite par le président de la république Muhammadu Buhari. C'est à travers un communiqué de presse signé par Garba Shehu (assistant spécial principal du président chargé des médias et de la publicité), que l'ancien joueur d'Everton connait sa nouvelle responsabilité.

Avec ce titre, Amokachi (attaquant) aidera le ministère fédéral de la Jeunesse et du Développement sportif à rechercher des talents, à participer à des processus visant à relancer le développement du football du pays, et à encadrer de jeunes sportifs, hommes et femmes.

Communément appelé « The Bull », il devient le deuxième ancien international à se faire assigner cette tâche après Muda Lawal en 1991.

En tant que joueur, Daniel Amokachi a remporté la CAN 1994 en Tunisie et la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Il a d'ailleurs entrainé des clubs nigérians comme Nasarawa United et Enyimba Football Club d'Aba. Il s'y connait bien dans son nouveau rôle par rapport à son expérience tant sur le plan international que national.