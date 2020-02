Congo-Kinshasa: LICOPADEL - Les jeunes informés sur les enjeux de la situation politique, économique, sociale et sécuritaire de l'heure

Dans le souci de donner une vraie information sur les enjeux de la situation politique, économique, sociale et sécuritaire de l'heure en RDC, la Ligue congolais pour la paix, les droits de l'homme et les élections (Licopadel) a organisé, le mardi 4 février 2020, une matinée d'échange avec les jeunes des différentes paroisses de Kinshasa.

Thème développé : "les minerais comme conséquence de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo : comment sortir de la crise politique, économique, sécuritaire et sociale du pays".

"La Licopadel a constaté avec amertume qu'il y a plus des informations erronées sur les questions de la guerre de l'Est du pays, sur les sociales, l'économie et la politique en République démocratique du Congo. Sur ce, nous avons organisé cette matinée d'échange avec les chevronnés en la matière pour livrer à l'opinion nationale la vraie information sur les enjeux de la situation politique, économique, sécuritaire et sociale", a précisé M. Philippe Mangala, secrétaire exécutif chargé des programmes de la Licopadel qui est une ONG de défense des droits de l'homme. Après avoir donné l'historique de cette dernière, M. Philippe Mangala est d'avis que les choses vont certainement changer du fait que les jeunes ont été au parfum des vraies informations.

Invité comme orateur à cette matinée, Me Jean-Claude Katende, président national de l'ASADHO est intervenu sur l'agenda caché de la guerre de l'Est et celui de l'accord FCC-CACH. Au fond, Jean-Claude Katende a, sans mâcher les mots, souligné que la guerre à répétition à l'Est de la RDC est une émanation des pays voisins (Rwanda et Ouganda) ainsi que les multinationales pour contrôler les ressources naturelles du Congo-Kinshasa. L'idée de ceux-ci est de créer une zone incontrôlée. D'ailleurs, indique-t-il, l'économie ou la survie financière Rwandaise dépend totalement des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Pour preuve, le Rwanda est actuellement premier pays exportateur de cobalt au moment où ces minerais sont exploités ou produits en RDC.

"La RDC est tombée dans une guerre médiatique des massacres de l'Est, juste pour ouvrir une brèche aux multinationales", précise-t-il.

Pour Jean-Claude Katende, la mobilisation nationale et la prise de conscience par les congolais, serait une solution idoine pour mettre fin à cette guerre longtemps décriée. Aussi, il a suggéré, pour la sortie de la crise, une restructuration au niveau de l'armée congolaise, surtout à l'Est et érigé un mur à la frontière de ces deux pays (Rwanda et Ouganda). Car, il accuse certains congolais naïfs qui sont complices à tous ces massacres afin de s'enrichir.

En effet, le Docteur Sonji, ancien collaborateur de Laurent- Désiré Kabila, est revenu sur les vraies causes de ladite guerre de l'Est.

" Cette matinée est d'une importance capitale du fait qu'elle vise à sensibiliser l'opinion sur les vraies causes de la situation politique et sécuritaire de l'Est du pays et de ne pas s'occuper des aspects superficiels. Car, on a tendance à parler du Rwanda de manière générale. Mais, il faut plutôt s'en prendre au régime de Kagame en lieu et place du Rwanda, en général. Et, le régime de Kagame est le supplétif des intérêts qui sont ailleurs. Parce que le Rwanda tout seul, n'a ni les moyens en ressources humaines, ni en ressources matérielles et financières pour prétendre balkaniser la RDC. Au fond, ce sont les multinationales, surtout des milieux anglo-saxons qui, depuis longtemps, ont pensé que la RDC était plus grand et plus riche, qu'il fallait la diviser", a résumé Dr Sonji.

Balkanisation

S'agissant de l'affaire de la Balkanisation, Jean-Claude Katende a avoué qu'aujourd'hui, sans nul doute, la Balkanisation de l'Est de la RDC est au niveau économique. C'est dire qu'actuellement, les commerces à l'Est du pays sont plus faits par les Rwandais. Et, les minerais sont les plus exploités par les prétendus rebelles financés par les multinationales et les pays voisins.

Agenda caché sur l'accord du FCC-CACH

En ce qui concerne l'agenda caché de la coalition FCC-CACH, Katende a révélé que depuis le 29 juillet 2019 date de la signature de dudit accord, l'idée est de conserver le pouvoir par le FCC de Joseph Kabila. D'où, renchérit-il, le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi devrait se désolidariser avec le FCC. Aussi, Jean-Claude Katende soutient l'idée de la dissolution de l'Assemblée nationale afin que le pouvoir revienne au peuple lambda qui ne trouve pas son compte dans ladite coalition.