Congo-Kinshasa: Le parcours fulgurant de Félix Tshisekedi à la Présidence de la République

Il a prêté serment il y a une année, plus précisément le 24 janvier 2019, en tant que nouveau Président de la République Démocratique du Congo. A l'occasion du premier anniversaire de ce mémorable événement, nous avons voulu retracer le parcours fulgurant de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Magistrature Suprême de notre pays que nous résumons en 17 étapes ci-dessous :

Il était connu, au sein de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) comme ambassadeur itinérant du Parti en Europe et en Amérique, où il avait la charge de soigner l'image de cette première formation politique de l'opposition radicale et de lui trouver des moyens financiers pour son fonctionnement, spécialement auprès de la diaspora congolaise acquise au changement.

Pendant de longues années, il a évolué dans l'ombre de son père et président national de l'UDPS jusqu'à sa mort.

Son parcours vers la Présidence de la République débute effectivement quand il est élu démocratiquement président national de l'UDPS pour succéder à Etienne Tshisekedi wa Mulumba décédé à Bruxelles le 1er février 2017. Son élection est intervenue lors du Congrès du parti tenu à Kinshasa et qui avait réuni plus de mille délégués venus de l'intérieur du pays et de l'étranger. C'était une démonstration de force pour un parti de l'opposition qui n'était pas aux affaires.

Le même Congrès l'avait désigné candidat de l'UDPS à l'élection présidentielle.

Félix était déjà chef de la délégation du « Rassemblement de l'opposition et des forces politiques et sociales acquises au changement » au Dialogue national et inclusif tenu à Kinshasa sous la médiation de la CENCO (Conférence épiscopale nationale du Congo). celui qui se réclame aujourd'hui «président élu», M. Fayulu Madidi, était l'un des membres de la délégation de cette plate-forme politique.

Il est co-fondateur de la coalition Lamuka qui avait désigné Fayulu comme candidat de l'opposition radicale à l'élection présidentielle. Il a dû se retirer de la coalition suite au refus de son parti d'entériner cet accord politique que d'aucuns ont qualifié de « tricherie ».

Avec son allié Vital Kamerhe (qui avait aussi dénoncé cet accord), ils ont créé leur propre coalition dénommée Cap pour le changement (CACH) dans un Hôtel de Nairobi au Kenya. A l'occasion de la campagne électorale, ils ont sillonné ensemble bon nombre de provinces pour expliquer leur programme de changement et solliciter leur suffrage pour pouvoir réaliser ce changement.

Contre toute attente, Félix a su déjouer le plan de l'ex-majorité présidentielle-devenue Front commun pour le Congo (FCC)-qui espérait voir toute l'opposition boycotter le scrutin présidentiel à cause de la fameuse « machine à voter ». Contrairement à son rival Fayulu, il s'était déclaré prêt à aller à l'élection avec ou sans machine à voter.

Avant, pendant et après les élections, il n'a rencontré (jusqu'à ce jour) aucun dirigeant de la Commission électorale nationale indépendante (CENI)-y compris son rapporteur général Jean-Pierre Kalamba, membre de l'UDPS mais désavoué depuis longtemps par son parti.

De même, Félix n'avait jamais eu de contact avec Joseph Kabila avant la publication des résultats provisoires par la CENI et la diffusion sur Internet des tendances en ce qui concerne les législatives nationales et provinciales. Résultats provisoires et tendances qui s'étaient révélées favorables respectivement aux CACH et FCC.

C'est sur base de ces résultats et tendances que les deux parties avaient convenu de constituer une « coalition » en vue de gouverner ensemble dans l'intérêt supérieur de la Nation.

L'élection de Tshisekedi Tshilombo a été contestée par Fayulu Madidi. Mais la Cour constitutionnelle a confirmé de manière souveraine les résultats publiés par la CENI. Le plaignant n'a pu fournir la preuve de sa victoire.

Le peuple congolais a élu Président de la République le candidat du CACH et accordé au FCC une large majorité tant à l'Assemblée nationale, au Sénat que dans les Assemblées provinciales. Mais les deux parties ont décidé de constituer une coalition, au lieu d'une « cohabitation » qui pourrait bloquer dangereusement le fonctionnement des Institutions nationales et provinciales.

La coalition des forces politiques CACH-FCC a été formalisée officiellement par la signature, le 29 juillet 2019, d'une Déclaration solennelle annonçant la constitution d'une coalition politique entre le Cap pour le changement (CACH) et le Front commun pour le Congo (FCC).

La coalition-qui est prévue dans la Constitution-est aussi une chance pour le FCC qui aurait eu difficile à gérer tout seul le pays alors que le peuple aspire au changement avec le nouveau Président de la République.

La coalition est également une chance particulièrement pour l'ex-président Joseph Kabila qui a intérêt à soigner ses relations avec son successeur qui, en dépit de certaines pressions, n'a nullement envie de fouiner dans son passé, de céder à la vengeance. En effet, les radicaux de l'UDPS ne sont pas prêts à pardonner à l'ancien président pour, selon eux, avoir "boycotté" les funérailles de Tshisekedi wa Mulumba ainsi que l'Accord politique et inclusif pour lequel l'illustre disparu avait tant lutté.

Enfin, il est permis d'espérer qu'avec l'alternance pacifique entre Kabila et Tshisekedi, la RD Congo a mis fin aux régimes révolutionnaires et autoritaires. Le pouvoir sortira désormais des élections démocratiques et le mandat présidentiel ne sera plus jamais modifié.