Congo-Kinshasa: Grande installation de production hybride solaire inaugurée - Nuru SARL se lance dans la vision de Félix Tshisekedi !

C'est au quartier Ndosho, sur le site de CAJED, à Goma, que Jonathan E. Shaw, Président Directeur Général de Nuru SARL, s'est dit, à la fois, fier et heureux de traduire un rêve en une réalité. Hier, en effet, devant une série d'autorités politico-administratives aussi bien nationales que provinciales, il a procédé à l'inauguration de la plus grande installation de production hybride solaire hors réseau en Afrique subsaharienne.

Pour lui, l'avenir du Congo est prometteur - et Nuru, sa société, est fière de proposer des solutions qui reflètent et contribuent à concrétiser cette réalité.Le système mis en service aujourd'hui, explique-t-il, est une solution énergétique sans compromis. "Nous avons utilisé la meilleure technologie au monde pour produire ce système. La qualité de cette unité de production est comparable à n'importe quel système de cette envergure partout sur terre", précise-t-il.

A l'en croire, le peuple congolais mérite des solutions sans compromis aux défis auxquels il est confronté.

Voilà pourquoi, ce site ne représente pas l'accomplissement d'un rêve, mais simplement un début.

D'ailleurs, fort de ses nouveaux engagements de ses partenaires et investisseurs, Nuru se prépare à déployer 23 MW supplémentaires de capacité solaire hybride dans les 24 prochains mois, à Goma au Nord-Kivu, au Maniema, en Ituri, en Haute-Uélé et dans le Kasaï.

Et, d'ici la fin de l'année 2021, nous visons la mise en service de 7 sites à travers le Congo.

A terme, grâce à un partenariat avec SNEL, "nous travaillons pour fournir jusqu'à 150 MW de puissance étendue au réseau dans le nord-est", a déclaré, en outre, M. Jonathan E. Shaw, visiblement, satisfait de la matérialisation de cette première innovation sur les terres congolaises.

Concrètement, en faisant tout cela : "nous espérons établir une culture d'entreprise au Congo qui incarne nos valeurs de croissance implacable, les plus hauts niveaux de qualité, d'intégrité et d'engagement et, surtout: un respect et un désir irrésistibles de servir nos clients", conclut-il.

Mais, avant de célébrer cet accomplissement, dans son organisation, il a rendu un vibrant hommage au Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, dont la vision, telle qu'il l'avait dévoilée, le 24 janvier 2019, lors de son discours d'investiture et répétée dernièrement, devant les Députés et Sénateurs, réunis en congrès au Palais du Peuple, sur les questions liées notamment, aux problèmes récurrents en matière de fourniture de l'énergie électrique permet aujourd'hui à Nuru, de répondre à son appel et de contribuer, de ce fait, à résoudre durablement ces types de problème au profit des populations congolaises, en commençant, dans un premier temps, par celles de Goma qui, si souvent, en ont souffert, depuis de nombreuses années.

Au passage, il a remercié le Ministre National d'Etat, chargé des Ressources Hydrauliques et Electricité, ici, représenté par son Directeur Adjoint du Cabinet ; le Gouverneur du Nord-Kivu ; le Président de l'Assemblée provinciale ; les Ambassadeurs ; le Gouverneur de la province de Maniema, le conseiller spécial du Chef de l'Etat en charge des infrastructures, ici, représenté, le coordonnateur National du Mécanisme de suivis de l'accord cadre d'Addis-Abeba ou son Délégué, Représentant personnel du Chef de l'Etat; le Secrétaire Général du Ministère National de l'énergie;le Directeur Général de l'ANAPI;les Directeurs Provinciaux des Services Publics de l'Etat, ici présents;les Directeurs de services de Sécurité;le président Provincial de la FEC Nord-Kivu ainsi que toutes les populations congolaises, en commençant par celles de Goma, premières bénéficiaires de cette œuvre gigantesque dont la portée est indéniable dans leur vie au quotidien.

"C'est un grand jour pour le Congo", s'est-il écrié, avant de passer à l'inauguration proprement dite.

A tout prendre, l'allocution, ci-dessous, permet, si besoin en était encore, de restituer l'essentiel de ce qu'aura été la trame des réalisations et perspectives de Nuru Sarl dans ce domaine précis de la vie nationale.

Lisez et relisez Jonathan E. Shaw, pour en savoir un peu plus sur cette société NURU qui promet de multiples surprises en termes de solutions qui, certainement, répondront aux attentes des congolais et conjureront, sans complaisance, ni fioriture, cette histoire de délestage ainsi que de toutes les mièvreries résultant de coupures intempestives de la fourniture du courant électrique.

Dans le cas d'espèce, "Goma, n'est que le début. Car, les autres provinces de la RD. Congo seront servies progressivement", insiste-t-il, dans cette même allocution.