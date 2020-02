Tunisie: Slim Feriani - « L'industrie locale est en mesure de gagner le pari de la compétitivité et l'ouverture sur de de nouveaux marchés »

Le ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, Slim Feriani, a souligné mardi que l'industrie locale est en mesure de gagner le pari de la concurrence et de s'ouvrir à de nouveaux marchés.

Il a estimé que le succès de nombreuses institutions à gagner le pari de la qualité en utilisant les dernières technologies dans la fabrication et la transformation et le développement de leurs compétences professionnelles « en sont les illustrations ».

Présidant le lancement d'une nouvelle unité commerciale au sein de la société Intermetal spécialisée dans la production de fer de construction dans la zone industrielle de Radès, pour un coût d'investissement d'environ 91 millions de dinars, Feriani a ajouté que l'importance de tels projets d'investissement dans des secteurs stratégiques tels que le fer et l'acier réside dans le fait qu'il s'agit d'investissements locaux.

La nouvelle unité commerciale, qui emploie les dernières technologies, a permis de créer plus de 300 postes d'embauche, avec un taux d'encadrement de plus de 20 pour cent. La production de la nouvelle unité sera dirigée vers le marché intérieur et extérieur, notamment vers l'Europe.

La société Intermetal a obtenu des avantages fiscaux liés au soutien de la compétitivité de l'industrie locale, a bénéficié du programme de mise à niveau industrielle et a obtenu l'encadrement technique de l'Institut national des normes et de la propriété industrielle et du centre technique des industries mécaniques et électriques.

L'entreprise a également obtenu un certificat de conformité aux normes françaises de l'Association Française d'attestation de conformité du fer de béaton armé afin d'étendre ses transactions avec l'étranger et promouvoir ses exportations.