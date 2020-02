Congo-Kinshasa: La fleur à la boutonnière !

La ministre de la Fonction publique était aux anges, quand elle annonçait tout récemment sur un ton jubilatoire que le prélèvement de l'Impôt professionnel sur les rémunérations (IPR) fixé à 15% du salaire, a permis au Trésor public d'engranger, pour le seul mois de janvier 2020, la somme de 18 milliards de Francs congolais.

Mme Yollande Ebongo a chanté victoire de manière précipitée, car elle n'a certainement pas anticipé le retour de la manivelle. Puisque le 3 février, le Collectif des syndicats, associations et personnalités de l'Enseignement supérieur et universitaire réuni à l'Unikin lui a fait savoir, calculette en main, que l'IPR est censé être prélevé sur la seule base de la rémunération, et ne prend pas en compte les différentes primes.

Selon le collectif, 500 mille francs congolais retenus sur un salaire de 2 millions du salaire d'un professeur d'université ne correspondent pas, en arithmétique primaire, à 15%.

Autre exemple larmoyant fourni par le président du Collectif, le professeur David Lubo : Une maman qui balaie les bureaux de l'Unikin est payée 100 mille Francs, sur lesquels sont retenus 30 mille francs.

Conclusion : le prélèvement de l'IPR a été réalisé dans la précipitation et nécessite réparation. Et tout de suite, la menace : « tout ce qu'on a retenu devrait être remis, et nous pensons que c'est sadique. Ça doit se corriger, sous peine de nous voir entamer des actions de grande envergure dans un bref délai ».

Il ne faut pas être sorcier pour entrevoir les conséquences sous-jacentes du durcissement de la position des corps académiques. Qu'elle intervienne au lendemain de l'annonce de la reprise des cours à l'Unikin le 24 février prochain n'est pas le fait du hasard.

En réalité, le gouvernement et les enseignants du supérieur jouent à « un pas en avant, trois pas en arrière ». Chaque décision du gouvernement vue comme la panacée aux maux qui gangrènent l'Université congolaise fait en réalité, tomber le système tout entier de Charybde en Sylla.

Et, dans ces conditions-là, l'on aurait tort d'appréhender la journée du 24 février comme le retour à la normale sur un campus de l'UNIKIN pacifié. Au contraire, en feignant d'ignorer les revendications sans cesse renouvelées du corps académique déjà en arrêt de travail à la veille de la fermeture de l'Université le 7 janvier, Thomas Luhaka fait la démonstration de ne pas connaître certaines réalités du Congo. Car, il n'est pas avéré que les professeurs répondent à son appel, sur un campus aux allures de chaudron incandescent. Ou que les étudiants quittent les auditoires et s'éparpillent en chantant et la fleur à la boutonnière, à travers les communes de la ville.