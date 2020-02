Algérie: Améliorer la qualité de service et la couverture en matière de téléphonie et de prestation postale

Ghardaia — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a mis l'accent mardi à Ghardaïa sur l'amélioration de la qualité de service des opérateurs de téléphonie et des bureaux postaux et sur le désenclavement des régions en en couvrant l'ensemble de leurs localités.

S'exprimant lors de sa visite de travail au cours de laquelle il a assisté à la cérémonie de lancement de la dernière phase de déploiement de la téléphonie de quatrième génération (4G) en mode mobile de l'opérateur Mobilis pour couvrir l'ensemble du territoire national, le ministre a appelé aussi à la densification des guichets automatiques bancaires (GAB) au niveau des bureaux postaux et au désenclavement des régions rurales en matière de téléphonie.Auparavant, M. Boumzar avait visité des bureaux de Poste à Ghardaïa, Bouhraoua, Daya Ben Dahoua et Noumerate, ainsi que des agences commerciales des opérateurs de téléphonie au chef lieu de wilaya.

Les bureaux postaux en question avaient fait l'objet d'une opération de réhabilitation et de modernisation avec, notamment, la mise à niveau, la rénovation et l'ouverture de nouveaux guichets offrant des prestations modernisées et informatisées, suivi d'un renforcement des normes de sécurité.Le réseau Postal de la wilaya de Ghardaïa compte 42 bureaux, un centre régional de tri et un centre de distribution et de réception, auxquels s'ajoute un bureau de poste itinérant entré en service récemment pour offrir des services de la poste aux clients en toute sécurité, notamment les opérations financières relatives aux retraits et versements d'argent et au paiement des factures des entreprises conventionnées.

Le nombre d'abonnés à la téléphonie fixe s'élève à 46.000 clients, à l'ADSL (32.200 clients) et à la 4G LTE (13.000), a-t-on fait savoir, avant de signaler que 145 appareils MSAN (Multi-Service Access Node) ont été déployés à travers la wilaya et que 15 nouvelles stations 4G LTE sont en cours d'installation pour renforcer les 25 stations existantes.Algérie-Télécom dispose dans la wilaya de trois agences commerciales (El-Ménea, Ghardaïa et Guerrara) et sept points de présence (Métlili, Berriane, Ben-Ghanem, Daya Ben-Dahoua, El-Atteuf et Hassi-Lefhal).