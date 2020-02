Algérie: Tlemcen - Vernissage d'une exposition collective d'arts plastiques

Tlemcen — Une exposition collective d'arts plastiques s'est ouverte mardi en fin d'après-midi à la galerie d'art de la maison de la culture "Abdelkader Alloula" de Tlemcen, en présence de nombreux artistes et hommes de culture.

La manifestation regroupant les artistes Bendima Mohamed de la wilaya d'Ain Témouchent, Kafnemer Abdelwahab de Maghnia, Dahmoune Houari et Laroussi Mourad d'Oran, quatre amis ayant fait ensemble l'école des Beaux-arts d'Alger qui se retrouvent jusqu'au 16 février sous le toit de la maison de la culture pour exposer leurs œuvres.

Collègues depuis près de 40 ans, les quatre artistes peintres se retrouvent après une longue absence pour présenter leur parcours et expérience artistique, qui est le fruit de longues années de recherche et de pratique.

Pour sa part, l'artiste Laroussi, qui a eu en outre des formations diverses dans les domaines du théâtre et du cinéma, penche plutôt vers le figuratif et l'impressionnisme à l'opposé de son collègue Dahmoune qui penche vers l'abstrait tout comme l'artiste peintre Bendima qui s'inspire énormément de la nature et de ses couleurs.

En dépit des différences techniques entre les quatre artistes, les sujets et thématiques traités dans la majorité des tableaux exposés parlent de la vie et de la société dans son ensemble avec de jolies formes et couleurs, outre les portraits de personnalités historiques à l'instar de Larbi Ben M'hidi et l'Emir Abdelkader.

Les quatre artistes, tous sexagénaires, tentent à travers cette exposition de mettre en valeur l'œuvre d'une vie qu'ils veulent bien et humblement partager avec les visiteurs et surtout les jeunes artistes peintres qui ont énormément à apprendre de ces artistes.