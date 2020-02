Algérie: Un système de relève à distance pour les gros consommateurs

Alger — Le DG de l'Agence nationale de la gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), Mohamed Deramchi, a indiqué mardi à Alger que l'agence a mené une opération pilote de pose de 10 compteurs avec un système de relève à distance des volumes d'eau consommés afin d'assurer un suivi régulier et en temps réel des gros consommateurs (industriels).

"Cette action pilote a touché huit (8) usagers redevables (gros consommateurs) à l'instar de la société des ciments à Tébessa et d'autres sociétés à Gassi Touil et Hassi Rmel et autres dans certaines régions du pays", a précisé M. Deramchi à l'occasion d'une visite de travail et d'inspection effectuée par le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki au siège de l'AGIRE.

Pour ce qui est de la collecte des redevances des prélèvements effectué par l'AGIRE à l'endroit des usagers industriels, M Deramchi a assuré que depuis l'instauration de la redevance en 2005, l'AGIRE a reversé plus de 104 milliards de DA au compte d'affectation du Fonds national de l'eau (FNE) et au budget de l'Etat.S'agissant des eaux souterraines, M. Deramchi a rappelé qu'avec l'appui du projet de jumelage entre l'AGIRE et le groupement d'entreprises belges, l'AGIRE avait lancé en 2018 trois projets de contrats de nappes au niveau d'Adrar, de Biskra et d'Alger (El Hamiz).

" Le but de ces projets est d'assurer une gestion durable des ressources en eau souterraines tout en associant les usagers et l'Etat", a -t-il souligné."L'AGIRE a décidé en 2019 d'élargir cette opération au niveau de 5 autres nappes qui sont la Mitidja orientale, la plaine de Sidi Bel Abbes, la plaine de Ouakda (Béchar), la nappe moyen Chlef et le massif de Bouteldja (El Taref)", a tenu à ajouter le même responsable.

Pour ce qui est du nombre des barrages en exploitation, M. Deramchi a rappelé l'existence de 80 barrages en exploitation d'une capacité totale de 8,24 milliards de m3 en plus de 5 autres barrages en cours de réalisation d'une capacité de 301,8 hm3 et 36 autres qui sont en cours d'étude. S'agissant des petits barrages et Retenues collinaires existants à travers le territoire national, il a été recensé 177 petits barrages et 279 Retenues collinaires, selon le premier responsable de l'AGIRE.Il a rappelé que l'Algérie est doté de 11 unités de dessalement ainsi que 4 autres supplémentaires qui sont en projet ajoutant que 194 stations d'épuration (STEP) ont contribué à l'épuration d'environ 1 milliard de m3 en 2019 des eaux usées.