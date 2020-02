Algérie: OPEP - Réunion extraordinaire du Comité technique mardi et mercredi à Vienne

Alger — L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) tient mardi et mercredi à Vienne une réunion extraordinaire de son Comité technique, afin d'examiner les mesures à prendre pour garantir l'équilibre du marché pétrolier notamment face aux craintes suscitées par une propagation du Coronavirus, a-t-on appris des sources de l'OPEP.

L'Algérie qui assure la présidence de l'Organisation en 2020 est représentée à cette réunion par son gouverneur au sein de l'OPEP, Mohamed Hamel.Face au climat d'inquiétude crée par le Coronavirus, la possibilité d'avancer les réunions de l'OPEP avec ses alliés à leur tête la Russie a été évoquée par le ministre de l'Energie et président de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, Mohamed Arkab.

Concernant la possibilité de prolonger l'accord portant une baisse de la production au delà du 31 mars prochain, M. Arkab a indiqué que "d'autres mécanismes existent, mais que tout est envisageable".Mardi, le porte-parole du ministère irakien du Pétrole Assem Jihad cité par l'AFP a déclaré que le comité technique de l'OPEP et ses partenaires vont discuter mardi et mercredi de la baisse des cours du brut en lien avec l'épidémie du nouveau coronavirus afin d'aider l'Organisation à ajuster ses quotas de production pour influer sur les prix.

"Selon les besoins du marché et l'impact de l'épidémie de coronavirus, une réduction sera-t-elle nécessaire? C'est de cela que va discuter le comité sur la base des rapports techniques qui lui sont soumis", affirme M. Jihad."En mars, nous avons une réunion, mais nous pouvons la tenir plus tôt, si nécessaire", a indiqué pour sa part, le ministre russe de l'Energie Alexandre Novak aux agences russes.Selon le planning officiel publié sur le site de l'OPEP, deux réunions sont toujours programmées pour les 5 et 6 mars prochain à Vienne.Il s'agit de la 178ème réunion extraordinaire de la Conférence de l'OPEP prévue pour le 5 mars et la 8ème réunion ministérielle des pays OPEP et non OPEP (OPEP+) programmée pour le 6 mars prochain.

Cette modification dans les baisses de production est entrée en vigueur au début janvier dernier et s'achèvera le 31 mars.Jusqu'a présent, aucune décision officielle n'a été annoncée sur une probable prolongation de cet accord au delà du 31 mars , ni la possibilité d'une nouvelle réduction de la production.Les prix de l'Or noir sont au plus bas depuis janvier 2019 et le baril de Brent est repassé sous la barre symbolique des 60 dollars.Sur un mois, le Brent a perdu 11,9%, enregistrant ainsi sa plus importante baisse depuis novembre 2018.