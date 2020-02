Madagascar: L'ASA, hôte du Festival AMIS - Talent et performance au rendez-vous

Belle performance de la chorale formée par les élèves issus des 8 écoles internationales d'Afrique et d'Angleterre, qui ont participé au festival.

L'American School of Antananarivo (ASA) était, du 29 janvier au 1er février 2020, l'hôte du Festival de Chorales des Collégiens d'Afrique, organisé par l'AMIS (Association for Music in International Schools).

Une grande première pour l'ASA qui vient de célébrer, il n'y pas longtemps, ses 50 années d'existence. Cet établissement a accueilli, la semaine dernière, l'édition 2020 du festival AMIS. Il s'agissait de la troisième édition de ce festival sur le continent africain, après les deux premières éditions respectivement à Lusaka en 2018 et à Johannesburg en 2019. Célébrant avant tout la musique, le festival AMIS a pour objectif de développer chez les enseignants et élèves des écoles internationales, partout dans le monde, la compréhension, la connaissance et l'appréciation de la musique. L'AMIS s'attache également à promouvoir des normes élevées de performance musicale par tous les élèves des écoles internationales, et ce, en organisant, chaque année, une vingtaine de festivals sur les cinq continents.

Moment d'émerveillement. Pour cette édition 2020 tenue la semaine dernière, 75 élèves issus de huit écoles internationales d'Afrique et d'Angleterre, à savoir ACS International School Egham, American School of Antananarivo, American International School of Johannesburg & Pretoria, American International School of Lusaka, International School of Kenya, International Community School of Addis Ababa, American International School of Lagos, American School of Doha, ont participé à ce festival. Chaque établissement a été représenté par six choristes âgés de 11 à 13 ans sélectionnés à l'issue d'une audition rigoureuse dans leurs écoles respectives. Ensemble, ils ont formé une grande chorale dirigée par Stéphanie Gravelle, professeure de chorale à l'International School of Beijing, accompagnée au piano par Selam-Amy Tadesse, professeur de musique à l'ICS d'Addis Abeba. La professeure de musique de l'ASA, Kristen VanOllefen, quant à elle, était en charge de la coordination technique et logistique du festival. Après une semaine d'intenses répétitions, ateliers et jeux, les participants ont donné, samedi dernier, 1er février, un concert de gala au CCI Ivato. Un pur moment d'émerveillement face au niveau de performance des élèves et au talent qu'ils ont réussi à partager.