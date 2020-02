Madagascar: Un assainissement fait par étape mais avec détermination

L'opération s'est faite en douceur et a eu lieu méthodiquement. La détermination a payé, mais des manifestations ont eu lieu hier pour protester contre cette nouvelle politique. On sent cependant qu'il ne s'agit que d'un combat d'arrière-garde, car la décision est irrévocable. On attend la suite des opérations qui vont aller encore un peu plus loin et redonner un visage plus avenant à la capitale.

Un assainissement fait par étape mais avec détermination

La descente sur le terrain des forces de l'ordre depuis la mi-janvier a été payante. Les marchands installés sur les trottoirs ont compris qu'un nouvel ordre était en train de s'établir. Ils n'ont opposé aucune résistance et ont obéi aux directives qui leur ont été adressées. Il était alors agréable de voir ces rues aux trottoirs dégagés. Cependant, une partie des marchands informels sont revenus, mais il n'y a plus cette impression d'encombrement ressenti auparavant. Cela semble pour le moment toléré, mais on sait que la décision d'assainir la ville est irrévocable car le programme du nouveau maire le prévoit.

Tout doit se faire en douceur mais avec détermination. Les manifestations qui ont eu lieu hier ont réuni quelques personnes et sont normales, mais elles n'ont aucune chance de faire plier les responsables de la CUA. Ils doivent néanmoins trouver des alternatives pour ces marchands informels et les amener à intégrer le circuit normal. Le travail de la nouvelle équipe ne fait que commencer car il y a d'autres chantiers en vue. Il s'agit notamment de mettre fin à l'indiscipline des automobilistes dont les voitures sont parquées un peu partout et qui encombrent les trottoirs. La tâche ne sera pas facile, mais l'opinion est tout à fait favorable à ces efforts entrepris.