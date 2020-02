Cote d'Ivoire: Responsabilité sociétale des entreprises - Bondoukou Manganèse se félicite d'avoir investi 200 millions FCFA

Si en 2017 et 2018, Bondoukou Manganèse a réalisé de gros investissements en vue d'augmenter sa capacité de production, l'entreprise minière génère depuis lors « de bons résultats et qui profitent à tous », s'est réjoui le directeur des affaires administratives et financières de la société, Manik Guru, qui a animé un point presse le 3 février 2020, à Abidjan-Plateau, au siège de l'entreprise.

« Depuis ces investissements, notre société n'a jamais fait de perte et a connu une tendance à la hausse en termes de chiffre d'affaires et de profitabilité. De plus, l'entreprise a déjà commencé la construction d'une usine d'enrichissement qui a le double de la capacité de l'usine existante et sera unique en son genre en termes de technologie. En 2019, nous avons fait un bénéfice de plus d'un milliard de FCfa », s'est-il félicité.

Et de préciser : « Dans l'ensemble de ce processus et des activités menées, le développement local et le renforcement des capacités ont toujours été un domaine d'intérêt majeur pour nous. Grâce à ces activités, l'entreprise a déjà contribué à hauteur de 198 millions FCfa au développement communautaire et au développement local minier. Ce montant a servi à développer 14 villages dans la région. Il faut aussi noter la formation des jeunes et des femmes des localités environnantes, qui va s'intensifier les prochaines années ».

Donnant les détails de cette contribution au développement communautaire, Manik Guru a cité la construction et la réhabilitation de plusieurs écoles, de châteaux d'eau, la construction de logements pour les enseignants des écoles primaires, le développement d'infrastructures routières et des installations d'eau potable, et quelques projets à venir.

Bondoukou Manganèse est une société anonyme de droit ivoirien qui est en phase d'exploitation d'un gisement de manganèse dans le département de Bondoukou. Ayant obtenu son permis d'exploitation en octobre 2010 et renouvelé en février 2018, l'entreprise minière est détenue à 10% par l'Etat de Côte d'Ivoire avec un conseil d'administration comprenant des membres des cabinets du ministère en charge des Mines et du ministère en charge du Budget.

Depuis quelques jours, la société est citée par un confrère dans une affaire de fraude fiscale. Des allégations que Manik Guru a contesté vivement pendant le point presse. « L'Etat de Côte d'Ivoire détient une participation de 10% d'actions de la société. L'entreprise a son conseil d'administration qui comprend des membres du cabinet de deux ministères, pour justement surveiller les activités de l'entreprise et aider à son bon fonctionnement conformément à la loi minière, fiscale et sociale en vigueur en Côte d'Ivoire », a-t-il expliqué.