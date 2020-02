Sénégal: Ligue 1 / Arrivé en prêt à l'OGC Nice - Moussa Wagué veut continuer à grandir avec les Aiglons

Prêté par le FC Barcelone, avec option d'achat, à L'OGC Nice, à la fin du marché hivernal, Moussa Wagué qui a fait ses débuts en Ligue 1 contre Lyon dimanche, devra enchaîner ce mercredi, contre Nîmes. L'entraîneur des Aiglons, Patrick Vieira, estime trouver chez l'international sénégalais le profil recherché pour pallier l'absence d'un de ses défenseurs blessé. Le latéral droit sénégalais des Aiglons y voit un défi pour grandir mais aussi, une occasion de retrouver du temps de jeu et de relancer sa carrière en sélection nationale.

Samedi dernier, Moussa Wagué a disputé le dernier quart d'heure du match ayant opposé l'OGC Nice à Lyon (2-1). Prêté par le Barça (avec option d'achat à 10 millions d'euros), au dernier jour du mercato hivernal, l'international sénégalais de 21 ans aura l'opportunité de faire ses preuves ces prochaines semaines. Notamment, lors du déplacement à Reims ce mercredi, 5 février puis, contre Nîmes, samedi.

Avec la blessure au genou de Youcef Atal (indisponible avant mars), l'entraîneur Patrick Vieira voit chez le latéral droit sénégalais le profil recherché et qui correspond à celui du titulaire, Youcef Atal. « La blessure de Youcef nous a fait réfléchir à comment on allait combler ce manque. On était à la recherche d'un profil offensif, qui nous permettrait aussi, d'avoir l'option de jouer à trois, derrière. Moussa, avec ses qualités, peut évoluer à trois ou à quatre», détaille Patrick Vieira.

«Il peut aussi jouer en tant qu'ailier et donner de la profondeur et de la largeur à notre jeu. C'est un joueur qui est très confortable avec le ballon, très bon techniquement et qui a un gros volume de jeu. C'était le profil qu'on recherchait», a souligné l'entraîneur des Aiglons Quant au latéral droit Sénégalais, il a affiché sa détermination à rebondir après un passage en demi-teinte dans le club blaugrana (seulement six apparitions en équipe première depuis l'été 2018, dont quatre en Liga et deux en Ligue des Champions).

« J'ai choisi Barcelone parce que je voulais prouver que je pouvais jouer dans une grande équipe. Je savais qu'il y aurait de la concurrence. Ça n'a pas très bien marché mais je ne le regrette pas », explique Moussa Wagué. «[... ] On s'entraîne avec de grands joueurs. Lors de chaque entraînement, on en profite pour en apprendre un peu plus. Je suis très content d'avoir fait cette étape. Maintenant, j'ai envie de continuer à grandir ici à Nice jusqu'à la fin de saison et continuer le projet avec Nice», at-il soutenu dans le site 20 minute.fr

PERFORMER AUSSI EN EQUIPE NATIONALE

Né à Bignona, puis formé au centre Aspire Academy de Saly Portudal, Moussa Wagué, relève la même source, est un des grands espoirs du football africain. L'équipe nationale du Sénégal reste aussi un point focal pour lui. Le défenseur des Lions a disputé la dernière Coupe d'Afrique des Nations, perdue en finale contre l'Algérie. Auteur d'un but contre le Japon lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, l'international sénégalais (14 capes) s'est distingué en devenant le plus jeune buteur africain de la compétition à l'âge de 19 ans et 236 jours. « Avec son manque de temps de jeu, il a perdu du terrain en sélection, mais j'ai confiance qu'il va prendre ce transfert par le bon bout », a commenté Lamine Savané, son directeur au centre Aspire Academy, interrogé par l'Agence de presse sénégalaise.