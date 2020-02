Soudan: Communiqué du CS sur la rencontre entre Al-Burhan et le Premier ministre d'Israël

Khartoum — 2020 (SUNA)- Le Conseil Souverain de Transition a publié Mardi un Communiqué sur la rencontre de Lundi entre son Président, le Lt-Gén. Abdul-Fatah Al-Burhan et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu à Entebbe, en Ouganda.

Le Communiqué indique que la réunion a été stimulée par la Responsabilité du Président de préserver et de protéger la Sécurité Nationale Soudanaise et de réaliser les Intérêts les Plus Elevés du Peuple Soudanais.

Le Communiqué indique qu'il a souligné la Position de Principe du Soudan envers la Cause Palestinienne et le Droit du Peuple Palestinien à créer son Propre Etat Indépendant.

«Une réunion m'a réuni hier avec le Premier ministre israélien en Ouganda. J'ai sorti cette étape de ma responsabilité de la nécessité de travailler sans relâche pour préserver et protéger la sécurité nationale soudanaise et pour atteindre les intérêts les plus élevés du peuple soudanais. Je voudrais réitérer que la discussion et le développement des relations entre le Soudan et Israël restent la responsabilité des institutions concernées, conformément aux documents constitutionnels. » Le Président du Conseil, le Lt-Gén. Al-Burhan, a été cité comme expliquant.

Il a dit qu'il voudrait également souligner la Position de Principe du Soudan envers la Cause Palestinienne et le Droit du Peuple Palestinien à avoir son Propre Etat Indépendant.

"Cette position n'a jamais été modifiée et ne changera jamais, et se poursuit conformément au consensus arabe et aux résolutions de la Ligue Arabe", a ajouté le Communiqué.