Sénégal: Oumar Cissé, ingénieur environnementaliste et directeur de l'Institut africain de gestion urbaine (Iagu) - «La gestion des déchets n'est pas ce que l'on veut nous faire croire depuis des années»

interview

Deux éditions après leur lancement en grande pompe par le Chef de l'Etat, Macky Sall, les «Cleanings days» connaissent des fortunes diverses. Le directeur de l'Institut africain de gestion urbaine (Iagu), Oumar Cissé, pense que pour une réussite du programme nettoiement initié par les autorités, il faut que le mode de gestion des déchets soit revu. Mieux, ajoute-t-il, il est nécessaire également d'avoir un système de revalorisation performant des ordures, relavant que la gestion des déchets n'est pas ce que les autorités veulent nous faire croire, depuis des années.

Deux éditions se sont écoulées après le lancement des Journées nationales de nettoiement appelées «Clearings days». Quelle lecture vous en faites ?

Il y a une volonté politique, depuis quelques mois, qui se réaffirme pour montrer qu'on veut mettre un terme à l'insalubrité qui prévaut dans le pays, en particulier dans des villes comme Dakar. De l'autre côté, il faut revenir sur les fondamentaux. La gestion des déchets n'est pas ce que l'on veut nous faire croire depuis des années. Elle fait complexe. Car, elle fait intervenir de nombreux paramètres. Tout un tas d'engagement citoyen est nécessaire pour rehausser la conscience collective autour de cette problématique. Mais, il faut instaurer les fondamentaux, depuis le producteur jusqu'à son étape final ; il y a un ensemble d'exigences qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas encore le cas. Qui dit déchets ultimes, pense à une élimination correcte comme cela doit se faire. Il est impensable qu'à l'heure actuelle, 1% des déchets ne sont pas éliminés correctement. La situation de Mbeubeuss est là pour le prouver. Les manquements sont nombreux sur toute la filière. Sur toute la filière, nous souffrons parce que nous n'évaluons jamais les systèmes que nous mettons en place. Quand une autorité prend le secteur, il croit que la gestion des déchets est née sous son magistère. Donc, nous ne savons pas où est-ce qu'on a des acquis et des insuffisances. Quel que soit l'engagement citoyen, la volonté politique ou la mobilisation, tant que nous ne mettons pas en place les fondamentaux, l'action risque d'être vaine.

Le constat avec les éditions des «Cleanings days» est que les politiques se sont plus approprié la question que les populations. Cela ne peut-il pas nuire à l'initiative ?

On peut escompter qu'ils vont réveiller des communautés. Tant que celles-ci, ne sont pas conscientisées, cela ne servira à rien. Ils peuvent insuffler ce déterminisme communautaire qui est incontournable. Les politiques savent très bien que tant que la mayonnaise ne prendra pas au niveau de la communauté, ça ne servira absolument à rien. Dans leur lecture, à force de répéter, d'être présent sur le terrain, les citoyens vont prendre en charge la question.

Des images qui circulent sur internet montrent des déchets médicaux jetés sur la plage du Cap Manuel. Qu'est-ce que vous en pensez ?

Ce sont des déchets biomédicaux qui sont dangereux mais qui ne peuvent pas avoir un autre sort que les ordures ménagères. On n'a pas besoin d'autres explications pour comprendre. Il y a une destination autre qui est basée beaucoup plus sur le traitement à partir de l'élimination, c'est le transport des déchets. Il y a des exigences. Les jeter dans la nature, ça se fait. Mais, c'est mal faire. C'est faire de façon dangereuse. Il y a des ménagères et d'autres biomédicaux. Ces deux familles (de déchets, ndlr) ne doivent même pas se rencontrer. A partir de la salle de soin, comment ils sont stockés ? A partir de quel moment, ils sont transportés à l'intérieur de l'infrastructure hospitalière ? Où on doit passer ? Comment les gens qui les collectent doivent s'équiper ? Et comment les éliminer ? Ce sont des exigences très rigoureuses que les spécialistes connaissent. Les exigences d'enfouissement ne sont pas les même que les déchets ménagères et industriels.