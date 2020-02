Madagascar: Migration du travail - Bientôt régie par le code du travail malgache

La protection des travailleurs est l'objectif premier de l'alignement des textes internes aux conventions de l'OIT.Avec l'appui du bureau de l'Organisation internationale du Travail à Madagascar, les acteurs entendent apporter un coup de neuf aux textes relatifs au travail à Madagascar.

« Beaucoup de dispositions du code du travail malgache ne répondent plus à la réalité actuelle ». Constat de Rémi Boutoudi, secrétaire général de la convention chrétienne des syndicats malgaches lors de l'atelier de validation technique des propositions d'alignement des textes internes aux conventions de l'OIT (Organisation Internationale du Travail), hier. Constat qui a été partagé par Jerson Razafimanantsoa, directeur général du Travail et des Lois sociales qui a fait savoir que « toutes les réformes et les alignements aux conventions internationales devraient en premier lieu être opérés dans le code du travail ». « Un processus assez long » note toutefois le DG du Travail et des Lois sociales ce qui aurait conduit les acteurs à opter pour « l'alignement des textes d'application ».

Touchant les travailleurs migrants et les travailleurs domestiques, les initiatives en question ont pour objectif de « mettre en place des cadres juridiques répondant aux normes et conventions internationales afin de protéger au mieux les travailleurs malgaches ». D'après les explications de Jerson Razafimanantsoa, les dispositions relatives aux définitions de travailleurs migrants ou encore de travailleurs domestiques seront spécifiquement touchées par les propositions d'alignement. Il serait également question de « responsabilisation des agences de recrutement et de placement œuvrant dans la migration du travail ». Ce que Rémi Boutoudi appuie par « les agences de recrutement ou de placement qui envoient des travailleurs malgaches à l'étranger ne sont jusqu'ici régies par aucune loi. Ce qui ne devrait plus être le cas maintenant car la signature par Madagascar de la convention de l'OIT relative aux travailleurs migrants nous contraint de mettre en place un cadre légal en la matière et dont l'objectif est de protéger les travailleurs migrants malgaches ».

Insertion. Les enjeux des initiatives d'alignement des textes internes aux conventions internationales sont tels que les syndicalistes malgaches suggèrent « une mise à jour du code du travail malgache ». « Nous syndicats, pensons que toutes les propositions validées ce jour (hier) devraient être insérées dans le code du travail malgache » a avancé Rémi Boutoudi. Notre interlocuteur de renchérir « nous avons constaté que les initiatives menées ce jour (hier) rentrent dans le cadre d'un projet à part. Les propositions validées ici vont concerner un cadre juridique autre que le code du travail. Ce qui pourrait léser une partie de la population.

Certaines personnes pourraient, en effet, en être au courant et d'autres non ». Le DG du Travail et des Lois sociales, quant à lui, précise : « Le processus de mise à jour du code du travail est assez long et étant donné l'urgence, le ministère a opté pour l'alignement des divers textes d'application ». Un processus qui serait moins long et moins difficile. Ce qui n'empêchait en rien la mise à jour du code du travail devrait se faire. Disposer de cadres juridiques permettant de protéger la population est une chose, les appliquer pour une meilleure efficience en est une autre.