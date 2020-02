Sénégal: Saint-Louis / Intifada et rudes affrontements entre pêcheurs et forces de l'ordre - Des policiers blessés, de nombreux dégats et moult interpellations

Les pêcheurs de la Langue de barbarie à Saint-Louis se sont rudement affrontés hier, mardi 4 février, aux forces de l'ordre. Ces hommes de la mer ont d'abord barré le trafic sur le pont Moustaph Malick Gaye qui relie l'Île Saint-Louis à la langue de barbarie, avant d'incendier deux véhicules particuliers et saccager la devanture du bâtiment de la Sénélec. Plusieurs blessés ont été enregistrés chez les éléments de la police et de nombreuses interpellations du côté des manifestants (pêcheurs). À l'origine de la colère des pêcheurs, le retard dans le renouvellement de leurs licences de pêche.

La ville de Saint-Louis était en feu hier, mardi 4 février, à la suite de la manifestation de colère des pêcheurs de la Langue de barbarie. Ces derniers se sont rudement affrontés durant plusieurs tours d'horloge, aux forces de l'ordre. Une manifestation ayant démarré à 09 heures par le barrage du pont Moustaph Malick Gaye par les pêcheurs puis par des jets de pierres et des tirs de grenades lacrymogènes transformant ainsi en champ de bataille le pont Moustaph Malick Gaye et les voies des deux côtés des berges du bras du fleuve.

Ces pêcheurs réclament leurs licences de pêche, lesquelles licences devaient être récupérées depuis le 1er janvier dernier, date à laquelle les autorités étatiques leur avaient promis de les distribuer. "Nous avons déjà payé pour ces licences de pêche et notre tutelle nous avait promis de nous les remettre le 1er janvier mais jusque-là, rien n'est fait. Nous n'arrivons plus à exercer notre activité de pêche en toute sécurité et cela n'est pas du tout normal", a martelé un des pêcheurs. Si du côté des forces de l'ordre, l'on note plusieurs blessés, du côté des manifestants également, on a enregistré plusieurs arrestations de jeunes et adultes qui ont été passés d'abord à tabac.

Les éléments de la police ont été renforcés par les éléments du Groupement Mobile d'Intervention (GMI) ainsi que ceux de la Gendarmerie (Escadron). Une situation qui a complètement paralysé le trafic sur cet axe route menant à la Langue de barbarie. Des pirogues ont aussi été incendiées par les forces de l'ordre. Les manifestants, quant à eux, ont incendié deux véhicules particuliers et un " clando" avant d'incendier aussi le Centre de Documentation et des Archives (CDA) de l'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS). Une manifestation qui a également causé le report de la cérémonie de prestation de serment des 05 commissaires nouvellement affectés dans la région de Saint-Louis et qui devait se tenir dans la matinée de ce mardi au niveau du tribunal de Saint-Louis.