Madagascar: Ny Rado Rafalimanana - Interdiction de sortie du territoire

Ny Rado Rafalimanana est dans le collimateur de la justice.Après l'ancien DG de la CNaPS, l'ex-candidat à la dernière présidentielle fait aussi l'objet d'une IST.

« Est interdit de sortie du Territoire de la République de Madagascar, et ce jusqu'à nouvel ordre, le nommé Rabekoto Raoul Arizaka ». Telle est en substance, la teneur de la décision du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation qui a été prise suite à la lettre en date du 31 janvier 2020 du Chef du ministère public du Pole Anti-Corruption du Second Degré d'Antananarivo.

Notification. Les bruits ont couru hier que l'Interdiction de Sortie du Territoire à l'endroit de l'ancien DG de la CNaPS et actuel président de la Fédération Malgache de Football aurait été levée. « On n'a pas encore reçu notification de la levée de l'IST concernant Rabekoto Raoul Arizaka », rétorque-t-on, de source auprès de la Police de l'Air et des Frontières (PAF) qui fait partie des destinataires de ladite décision. Au même titre que le PM, le ministère des Affaires Etrangères, le ministère de la Sécurité Publique, le Secrétariat d'Etat à la Gendarmerie, le Commandant de la Compagnie de la Gendarmerie Nationale à l'Aéroport d'Ivato.

Procureur général. Selon la formule classique à toute IST, « le Directeur de l'Immigration et de l'Emigration et le Directeur Générale de la Police Nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera ». Même phrase pour la décision prise hier à l'encontre de Ny Rado Rafalimanana qui « Est (aussi) interdit de sortie du Territoire de la République de Madagascar jusqu'à nouvel ordre ». Suite à la lettre en date d'hier émanant du Procureur Général près la Cour d'Appel (PGCA) d'Antananarivo.

Refus d'obtempérer. Force est de se demander si cela a un rapport avec sa fameuse déclaration à Mahamasina, lors du « fara-doboka » du candidat Marc Ravalomanana puisque les faits ne sont pas encore prescrits. On est également en droit - au propre comme au figuré - de s'interroger si la lettre du PGCA a un lien avec ce qui s'est passé dimanche dernier à Vohidiala - Ambatondrazaka où la Gendarmerie a accusé Ny Rado Rafalimanana de « refus d'obtempérer ». Et de déclarer qu'il bénéficie d'une immunité en sa qualité de « diplomate, Ambassadeur de l'ICAFE ». En tout cas, dans la décision d'IST, il est mentionné qu'il est le « PDG de Ny Rado Groupe ».