Sénégal: Situation du cancer - 549 nouveaux cas avec 7571 décès chaque année

549 nouveaux cas de cancers sont dénombrés au Sénégal chaque année, avec 7571 personnes qui meurent de la maladie. L'information est donnée par la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer (Lisca) qui a tenu un point de presse hier, mardi 4 février, pour marquer la Journée mondiale du cancer. Au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, le chef de la Division des maladies non transmissibles, le docteur Babacar Guèye est revenu largement sur le plan de prévention de la maladie mais aussi des interventions du Sénégal dans cette lutte.

Le cancer, s'il est précocement détecté, peut être guéri. En cette Journée mondiale du cancer célébrée hier, mardi 4 février, les acteurs sénégalais de la lutte cette maladie ont fait le plaidoyer pour des mesures préventives. Selon la directrice générale de la Santé, docteur Marie Khémess Ngom Ndiaye, chacun de nous doit veiller à une hygiène de vie saine, en faisant attention à ce que nous mangeons. «Tout le monde sait que tous les organes peuvent être atteints de cancer et effectivement cela appauvrit les familles. Il nous faut renforcer la sensibilisation et travailler pour que, là où il n'y a pas des techniciens de santé, l'information puisse passer et atteindre les cibles pour les bonnes pratiques», a-t-elle souligné. Venue présider la cérémonie, docteur Ngom Ndiaye a aussi déclaré que «la lutte contre le cancer n'est pas uniquement l'affaire du ministère de la Santé, mais de tous. Plusieurs facteurs entrent dans la prévention, dont la vigilance au niveau des produits de consommation».

Aujourd'hui, le nombre de nouveaux cas au Sénégal est de 549, avec 7571 personnes qui meurent chaque année de cancer, selon la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer (Lisca). A en croire la présidente, docteur Fatma Guenoune, un accès égal à la prévention, au traitement, peut sauver des vies. «En sensibilisant le public, en faisant comprendre le cancer aux politiques, nous réduisons la peur. Améliorons la compréhension, dissipons les mythes et les idées fausses et modifions les comportements ainsi que les attitudes», a-t-elle déclaré, lors du point de presse à l'initiative de sa structure, la Lisca. Et de poursuivre : «nous devons passer en action et plusieurs vies pourraient être sauvées chaque année si nous mettons en œuvre les stratégies appropriés en matières de ressources pour la prévention, la détection précoce et le traitement». Le coût total annuel du cancer est estimé à plusieurs milliards de francs, selon les acteurs de la réponse au Sénégal.

Au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, plusieurs actes sont posés, parmi lesquels la gratuité de la chimiothérapie pour les cancers gynécologiques et une subvention pour les autres types de cancers, le vaccin de l'hépatite B dès la naissance, l'introduction du vaccin du col de l'utérus chez les filles âgées de 09 ans, la mise en place d'un Centre d'oncologie qui va être implanté à Diamniadio, entre autres.

198 MILLIONS COLLECTES PAR LA LISCA A L'ISSUE DU DERNIER TELETHON

La Lisca a aussi profité de l'occasion pour faire le bilan du dernier téléthon : 218 millions de promesses de dons dont 198 millions ont été récoltés. Une somme qui a permis de prendre en charge 677 malades, d'offrir trois bourses de spécialisation en oncologie à des médecins, de soutenir 17 séances de traitement psychosocial.

Pour cette année 2020, dans la continuité du thème «Je suis- Je vais», lancé en 2019 et qui prend fin en 2021, la Lisca compte organiser un autre téléthon, le 21 février prochain, avec un objectif d'atteindre le milliard pour la continuité des actions. «Le thème 2019-2021 «Je suis- Je vais», qui que vous soyez, vous avez le pouvoir de réduire l'impact du cancer sur vous-même, sur les gens que vous aimez. Il est tant de prendre des engagements personnels. 2019 a marqué le lancement de la campagne qui est un appel à l'action et qui incite à l'engagement personnel. La Lisca va continuer de développer des dons et des aides aux malades. En 2020, nous allons poursuivre la prise en charge, avec la construction d'une salle de chimiothérapie à Thiès, le financement des campagnes de sensibilisation et de prévention, la construction d'une maison de vie pour maintenir la dignité des malades».