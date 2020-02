Sénégal: Exploitation pétrolière et gazière - La gestion des impacts environnementaux en question

Le Sénégal doit s'efforcer à baliser son code d'étude d'impact environnemental relativement à l'exploitation de ses ressources offshore pour amoindrir les risques environnementaux qui peuvent produire plus d'effets négatifs que positifs, en perspective des exploitations pétrolières et gazières. C'est l'appel lancé par des panélistes qui intervenaient hier, mardi à Dakar, dans le cadre d'une journée scientifique, organisée par le Réseau sénégalais des Think Tanks «SenRTT», sous le thème : «Gouvernance des ressources pétrolières et gazières: état du débat et perspectives».

Si le Sénégal s'est évertué à mettre en place un cadre juridique, institutionnel et du contenu local, cadrant avec les ambitions du peuple pour l'exploitation de ces ressources pétrolières et gazières en 2022 et 2023, il s'avère plus que préoccupant de mettre en place un bon cadre de gestion des impacts environnementaux. Lequel cadre, aux yeux des environnementalistes avisés de la société civile, des politiques, universitaires, parlementaires et juristes, semble moins pris en compte pour préserver l'écosystème, les emplois, les devises...

Hier, mardi, à Dakar, le réseau sénégalais de Think Tanks «SenRTT», sous le thème : «Gouvernance des ressources pétrolières et gazières : état du débat et perspectives», avec comme problématique: «Répartition des ressources publiques, contenu local et gestion des impacts environnementaux dans les exploitations pétrolières et gazières», des panélistes ont exprimé leur inquiétude quant au peu d'appréciation et de valeur accordé aux études d'impact environnemental par les autorités, en perspective des exploitations pétrolières et gazières.

En ligne de mire, l'ingénieur géologue Fary Ndao, invite les autorités à prendre très au sérieux la question environnementale, «en dotant de moyens logistiques, financiers et humains conséquents la Direction de l'environnement et des établissements classés (Deec) pour répondre avec bienveillance et efficacité aux attentes par rapport aux éventuels risques corolaires à l'exploitation pétrolière et gazière».

Selon lui, «il y a effectivement du retard dans la gestion des textes réglementaires, notamment le Code de l'environnement qui va encadrer l'activité environnementale». A le suivre, «le mal se situe entre les moyens qui sont alloués aux services environnementaux de l'Etat du Sénégal qui vont sur le terrain pour appliquer les directives définies dans le droit».

Pour Elimane Habib Kane, «aujourd'hui, la bonne question à se poser, c'est comment faire en sorte que cette activité rentière puisse permettre de sauvegarder les activités économiques durables, les moyens d'existence des populations (pêcheurs)».

Pour lui, «il est apparu plusieurs fois au centre des préoccupations des populations de Saint-Louis la question de savoir : quel emploi alternatif peuvent-ils avoir avec l'avènement du pétrole ? Ce qui me paraît très sérieux, car ils ne doivent pas penser à des emplois alternatifs. C'est dire qu'ils y a des risques, parce qu'il n'y a pas encore de loi et cadre juridique pour répondre à cela». Il ajoute : «le Code de l'environnement doit être revu». Et mieux, poursuit-il: «à l'échelle mondial, il n'y a absolument rien sur l'offshore relatif aux questions environnementales. C'est ce qui écœurant». Par conséquent, dira-t-il, «si rien n'est fait, nous risquons de subir les impacts des externalités négatives des exploitations pétrolières et gazières que sur les activités économiques plus durables et qui tiennent notre économie».

De son côté, Papa Fara Diallo, enseignant chercheur en science politique à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, relève que sur les questions de transparence environnementale, «il faut que notre pays puisse disposer d'un mécanisme d'études environnementales, parce que l'étude néerlandaise recommandait à la Deec de demander à BP de corriger ces manquements avant d'avoir droit ; mais, à ce jour, il n'y a aucune réponse à cette question».