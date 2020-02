Sénégal: Pilotage du dialogue national - La commission économique et sociale, sous la dictée du PSE

En réunion plénière ce mercredi 05 février 2020, le Comité de pilotage du dialogue national qui va nommer les assesseurs des présidents de commission entend également décliner à l'occasion les termes de référence ainsi que les calendriers de travail de chaque commission en vue de leur adoption. Parmi ces diverses commissions, on relève la Commission économique et sociale, pierre angulaire du dialogue national.

Dans un contexte de mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE), à travers lequel le Sénégal s'est inscrit dans une dynamique de croissance de plus de 6% en moyenne, la Commission Economique et Sociale du dialogue national est partie pour porter des axes phares. On relève ainsi la transformation structurelle et la croissance pour une économie compétitive, inclusive et résiliente ; le capital humain ; la protection sociale et le développement durable ; la gouvernance ; le financement et enfin le suivi-évaluation.

Pour Famara Ibrahima Sagna et le Comité de pilotage du dialogue national, les missions assignées à la Commission économique et sociale touche à plusieurs volets. Il s'agira ainsi, à partir d'une démarche consultative et participative «d'être une source de données de référence sur la perception des familles d'acteurs socio-économiques du climat des affaires, de l'environnement social, de la culture, du sport, de la presse, des coutumes et religions, ainsi que de la productivité globale et de la compétitivité de l'économie nationale, de recueillir et d'analyser les préoccupations majeures des familles d'acteurs socio-économiques dans le cadre de leurs activités, et également d'apprécier les orientations de la politique macro-économique et des politiques sectorielles du Gouvernement, à travers les départements ministériels, les agences et autres démembrements de l'Etat jouant un rôle primordial dans le développement socio-économique ».

Dans la même optique, il est aussi question de « formuler des recommandations et propositions consensuelles privilégiant l'intérêt national et à même d'impulser plus de croissance économique inclusive, d'emplois productifs et de progrès social, de consigner l'ensemble des travaux réalisés dans un document final et enfin de soumettre à l'appréciation du Chef de l'Etat ledit document final ».

Structurée à partir d'un bureau composé d'un président, en l'occurrence Baïdy Agne et de trois assesseurs dont « le choix... est fonction des critères sélectifs suivants : capacités d'analyse et de rédaction, disponibilité, engagement à un dialogue constructif et non partisan ». Par ailleurs, renseigne le comité présidé par Famara Ibrahima Sagna, « quatre (4) Sous-Commissions sont mises en place et présidées chacune par une personne-ressource désignée en fonction de ses compétences, sa disponibilité, son engagement à un dialogue constructif et non partisan, ses capacités d'analyse et de propositions socio-économiques ».

Parmi ces sous-commissions, la Sous-Commission n°1 « Orientation économique, financière et de souveraineté économique », la Sous-Commission n°2 : « Travail, emploi, protection sociale » par exemple. Qui plus est, il est relevé que « les préoccupations, les recommandations et les propositions consensuelles consignées dans le rapport pour chaque Sous-Commission doivent être précises afin de permettre au Chef de l'Etat de prendre des décisions ». Chaque Sous-Commission est tenue d'élaborer un programme de travail avec un échéancier de réalisation des travaux. Pour au final, une plénière de la Commission Economique et Sociale qui se tiendra chaque lundi, dans l'après-midi, pour évaluer l'état d'avancement des travaux des Sous-Commissions.