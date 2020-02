Sénégal: Programme «villes durables» - City-lab investit le pays

Lancé à Abidjan en décembre 2019, en marge de la visite officielle du président français Emmanuel Macron, City-Lab qui est un programme panafricain visant à faciliter l'émergence de projets collaboratifs associant les entreprises françaises et les écosystèmes africains tels les entreprises, les start-ups, les ONG et les collectivités territoriales dans le domaine de la ville durable, a atterri au Sénégal grâce à son partenariat avec Eiffage Sénégal. Mamba Souaré, co-fondateur et responsable innovation de Makesense Afrique de l'Ouest explique: « notre objectif est de construire de manière collaborative des solutions concrètes aux défis de la ville de demain».

Après cette première phase de construction des solutions, les projets les plus aboutis seront retenus et présentés lors du sommet Afrique-France prévu du 4 au 6 juin 2020 à Bordeaux et consacré aux villes et territoires durables.

A l'issue du sommet, ces projets seront accélérés et concrétisés. De son côté Gerald Sénac, PDG de Eiffage Sénégal justifie le partenariat entre Eiffage et City-Lab par « la volonté de réduire les impacts de ses activités sur l'environnement en réfléchissant sur les stratégies de réduction de ses consommations d'eau, d'électricité, de carburant à travers notre structure appelée Sekoya Afrique, lancé en 2019 qui est une plateforme carbone et climat ». Et de poursuivre : « Elle a pour ambition d'identifier les meilleures solutions bas carbones à mettre en œuvre dans les processus industriels d'Eiffage et de ses partenaires africains publics et privés ».

A noter que City-Lab envisage de se lancer dans 4 à 6 autres villes africaines entre janvier et mai 2020.