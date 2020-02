Sénégal: Prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant - Usaid/Heema appuie 7 régions en matériels

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers la Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant, a reçu hier, mardi 4 février 2020, des dons en équipements constitués de matériels de réanimation du nouveau-né et des ventouses obstétricales. Ils sont destinés aux différentes régions de Saint-Louis, Diourbel, Matam, Kolda, Sédhiou, Tambacounda et Kédougou pour renforcer leur plateau technique.

Les dons été réceptionnés devant le directeur cabinet du ministre de la Santé et de l'Action, Aloyse Waly Diouf, représentant le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, et le représentant et chef d'équipe du programme de l'USAID/ Neema, Babacar Gueye.

Dans la foulée, Aloyse Waly Diouf s'est réjoui de cet appui de l'Usaid/Neema : «ces matériels vont permettre au Sénégal de diminuer la mortalité néonatale.

Et c'est le sens que nous donne le partenaire Usaid/Neema qui nous accompagne depuis longtemps dans le cadre de la santé de la mère et de l'enfant. Il continue à nous appuyer dans la prise en charge de la mortalité néonatale». Il a indiqué que l'Usaid intervient dans 7 (sept) régions.

Et ce projet dont le coût est estimé de 150 millions de FCFA, va permettre aux indicateurs de la santé d'évoluer dans une nouvelle voie, a fait savoir le représentant du ministre.

Et de poursuivre : «ce projet rapporte la qualité de service pour une meilleure prise en charge de la santé de la mère et du nouveau-né. Ces équipements traduisent la volonté de l'Usaid d'aider à atteindre un haut impact au niveau des structures sanitaire et à l'échelle communautaire.

Ces équipements doivent nous conduire à atteindre les objectifs fixés. Ils seront utilisés à bon escient par des prestataires qualifiés et bien équipés, pour assurer une meilleure prise en charge des groupes vulnérables», a-t-il conclu.

Dans le même sillage, le représentant de l'Usaid/Neema, docteur Babacar Guèye, par ailleurs chef d'équipe du programme de l'Usaid déclarera : «nous appuyons essentiellement sur la question de la mère et du nouveau-né. Nous avons constaté que le taux de mortalité du nouveau-né est élevé, c'est pourquoi nous avons jugé utile d'apporter cette contribution pour aider les prestataires à mieux prendre en charge les questions du nouveau-né. Cet appui est important parce que nous avons renforcé les capacités des prestataires», a ajouté docteur Gueye.