Ile Maurice: Soondress Sawmynaden - «Je suis écœuré... »

interview

Plus de cinq jours après l'annonce de sa mutation du collège Maurice Curé à celui de Ramsoondur Prayag SSS, le recteur Soondress Sawmynaden ne décolère pas.

À la veille de votre départ à la retraite (8 mars), dans quel état d'esprit êtes-vous ?

Je me sens écœuré. Surtout que je suis à la veille de ma retraite après 44 ans de service, pendant lesquels il n'y a jamais eu de rapport contre ma personne. Et l'on me traite de la sorte...

Alors que je m'attendais à partir avec les honneurs et avec les remerciements du ministère de l'Éducation pour les années de service rendues, cette décision vient jeter à l'eau toute ma contribution. Mais, surtout, je ne m'attendais pas à ce que la brigade des mineurs et la police viennent surveiller mes faits et gestes quand je me suis rendu au collège, lundi 3 février.

Justement, de ces 44 ans de service, que retenez-vous ?

J'ai réussi à faire comprendre aux enfants que les études sont une priorité. L'essentiel est que le staff, les parents et les collégiens ont tous été solidaires, à mes côtés. Même aujourd'hui, je continue à recevoir des messages d'encouragement. Et même si après ma retraite le ministère a besoin de mes services, je me tiens toujours à disposition.

Pour le moment, en attendant le 8 mars, date de ma retraite, je vais prendre quelques jours de congé. J'ai déjà fait ma demande pour ces congés qui prennent effet à partir du 12 février.

On vous connaît pour votre franc- parler. Est-ce que cela aurait pu vous porter préjudice ?

Je n'ai jamais eu ma langue dans ma poche. Je n'invente rien. Nous, en tant que recteurs, nous sommes sur le terrain, et nous savons ce qui s'y passe. Ce ne sont pas les gens qui sont dans leur tour d'ivoire qui sauront ce qui se passe sur le terrain. En tant qu'une association responsable, nous devons attirer l'attention du ministère et du public en général sur ce qui se déroule dans le système éducatif.