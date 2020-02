Tunisie: Youssef Chahed annonce l'entrée en exploitation, ce mercredi, du champ Nawara

Le chef du gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes, Youssef Chahed a annoncé, l'entrée en production, ce mercredi, du champ Nawara pour l'extraction du gaz naturel du Sahara de Tataouine (sud est).

Chahed a rappelé dans un tweet et sur sa page facebook que le champ Nawara est le plus grand projet en Tunisie avec un investissement d'environ 3,5 milliards de dinars, une capacité de production de 2,7 millions de mètres cubes de gaz par jour, soit 50 % de la production nationale du gaz supplémentaire, 7000 barils de pétrole et 3 200 barils de gaz liquide.L'entrée en production du champ « Nawara » réduira également le déficit énergétique de 20 % et le déficit commercial de 7 %, ce qui procurera un point de croissance pour la Tunisie.

L'entrée en exploitation du Champ Nawara pour l'extraction du gaz naturel du Sahara de Tataouine, initialement prévue pour le mois d'octobre 2019, a accusé un retard à cause de problèmes techniques et sociaux, selon le ministère de l'industrie et des PME.Le champ « Nawara » a été découvert en janvier 2006, dans le cadre du permis d'exploration de Jenein Sud (sud du gouvernorat de Tataouine). Des campagnes de forage ultérieures ont donné lieu à huit autres puits réussis en 2010. La Concession Nawara a alors été attribuée à l'ETAP et OMV par le Ministère de l'Industrie.

Le Projet de Gaz du Sud Tunisien comprend une Unité Centrale de Traitement sur le site du puits de Nawara et un pipeline de 370 km de Nawara à Gabes où une Unité de Traitement de Gaz sera installée.Le projet de développement de Nawara est un projet d'infrastructure stratégique pour la Tunisie permettant la valorisation des ressources en gaz du Sud de la Tunisie. Pour OMV, ce projet conjoint avec l'ETAP (50/50 % ETAP / OMV) est une partie importante de sa stratégie de croissance en Tunisie et dans son portefeuille d'activités à l'international.Le coût global du projet s'élève à 1204 millions de dollars, soit l'équivalent de 3432,93 millions de dinars.