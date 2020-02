Sénégal: Prévention et réduction de la pollution plastique - Les innovations de la nouvelle loi

La nouvelle loi n° 2020-04 du 08 janvier 2020 dans le cadre la prévention et la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques qui doit entrer en vigueur le 20 avril prochain apporte un certain nombre d'innovations, notamment le bannissement total des sacs plastiques sortie de caisse, l'imposition d'une taxe sur les matières plastiques non recyclables, l'interdiction d'importer au Sénégal des déchets plastiques entre autres.

En effet, le Bureau d'information gouvernementale (Big) confie que ladite loi introduit, en termes d'innovations, « l'interdiction de certains produits plastiques à usage unique ou produits plastiques jetables ». Il s'agit, explique le Big, de produits plastiques non essentiels et pour lesquels il existe des solutions alternatives durables.

Dans la même perspective, le gouvernement sénégalais vise à travers cette loi, « le bannissement total des sacs plastiques sortie de caisse, la consignation des bouteilles en plastique, afin notamment d'améliorer la collecte de ces contenants et, par suite le recyclage, l'obligation pour les producteurs, au titre de la responsabilité élargie, d'assurer la gestion des déchets issus des produits qu'ils mettent sur le marché ».

Il faut noter également parmi les nouvelles mesures, l'obligation d'incorporer du plastique recyclé dans la fabrication de produits plastiques neufs, l'imposition d'une taxe sur les matières plastiques non recyclables, afin d'inciter à l'utilisation de matières plastiques recyclables et enfin l'interdiction d'importer au Sénégal des déchets plastiques.

Le Big rappelle ainsi que « l'adoption de la loi n° 2020-04 du 08 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques qui abroge et remplace la loi n° 2015-09 du 04 mai 2015 relative à l'interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de la distribution, de l'utilisation de sachets plastiques de faible micronnage et à la gestion rationnelle des déchets plastiques est une illustration de la volonté renouvelée du gouvernement du Sénégal à éradiquer la pollution plastique ».