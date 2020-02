Tunisie: Karaté | Championnat d'Afrique au Maroc - On attend des performances !

Chances sérieuses pour 5 karatékas tunisiens.

L'équipe nationale de karaté s'envole aujourd'hui pour le Maroc, afin de participer au championnat d'Afrique qui se déroulera les 7,8 et 9 de ce mois. Dix karatékas ont été retenus pour prendre part à cette joute africaine.

Il s'agit de la cadette Nadime Blanco (-54kg), du cadet Mohamed Sallemi (-51kg ), des deux juniors Rayane Tlili (-68 kg), Ramez Bouallègue (-76) et des séniors Nader Azouzi (-60 kg), Slimani Thameur (-84 kg), Walid Guezmir (-75 kg) , Bouthaina Hasnaoui (-61 kg ), Islam Belhassine (-50 kg) et Chahinez Jammi (-68kg). Ils sont encadrés par le DTN Said Belhassen et par l'entraîneur nationale Dhoha Ben Othmane.

Bien que le niveau de ce championnat africain qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo s'annonce très relevé, cinq parmi nos sélectionnés partiront avec des chances sérieuses pour monter sur la plus haute marche du podium.

Il s'agit des deux médaillés d'or lors de la dernière édition au Botswana, en l'occurrence Thameur Slimani et Chahinez Jammi, ainsi que la médaillée de bronze Bouthaina Hasnaoui «Ajoutez à ce trio Nader Azouzi, la cadette Nadime Blanko et le junior Rayane Tlili. Un fait est certain, notre moisson à Tanger sera meilleure que celle de la dernière édition .

Dommage que les moyens financiers limités de la FTK nous aient privés de ramener plus que 10 karatékas pour participer aux compétitions par équipe», a confié le DTN. La délégation tunisienne au Maroc sera conduite par le président de la FTK, Hassen Korbi.

8 arbitres et juges au rendez-vous

Demain auront lieu la pesée et le tirage au sort en présence des arbitres et des juges désignés par la Confédération africaine pour officier ou passer des grades ( dont huit tunisiens). Il s'agit de Malik Arbaoui, Amor Blanco, Mohamed Ali Chérif, Belgacem Naoui, Thabet Ayeb, Rebah Hamrouni,Abdelkader Nacef et Mosbah Béchiri.