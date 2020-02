Tunisie: Basketball | Futur Sélectionneur national - Pistes croate et grecque...

Ali Benzarti négocie avec deux entraîneurs qui, en ce moment, partent à chances égales pour prendre en main la sélection à partir de mai.

Même si les éliminatoires de l'Afrobasket prévues en février ont été annulées par la Fiba Afrique, l'équipe de Tunisie ne va pas poursuivre son chômage technique. Depuis le malheureux épisode du Mondial face à Porto Rico, on attendait le remplacement de Mario Palma, et jusqu'à maintenant, on n'a pas pris de décision. Ali Benzarti, qui prend en charge personnellement ce dossier est en cours de négociation.

Il n'a pas affiché ses intentions, mais il se trouve en phase avancée de négociation avec deux entraîneurs aux CV respectables, et qui sont passés par la «Pro A». L'un d'eux est croate et l'autre est grec. Probablement, la décision va être prise d'ici la fin du mois. L'un des deux entraîneurs ciblés sera sélectionneur national à partir de mai. Volet assistants, la décision est prise. Ce sera Amine Rezig, sélectionneur des U23 et actuel entraîneur de l'ESR, et Walid Zrida, qui a fait l'assistant de Palma. On parle même d'une chance donnée à Amine Rezig pour s'affûter et gagner en expérience pour prendre en main la sélection dans deux ou trois ans (en tout cas après le futur sélectionneur à désigner).

Pour le moment, Amine Rezig et W.Zrida vont diriger un rassemblement du 16 au 26 février à Monastir. Parmi les joueurs convoqués, on trouve les cadres Abada, H'didane, Chouya, Mouhli, Chennoufi, ainsi que des jeunes comme Saada, Jawedi, Bouallègue et Rassil.