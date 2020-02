Congo-Kinshasa: Le Kasaï central s'engage à mettre en place une commission provinciale justice vérité et réconciliation

communiqué de presse

Kananga, le 5 février 2020 - Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'Homme (BCNUDH) et le Ministère Provincial de la justice et droits humains du Kasaï Central ont remis au Gouverneur de province le rapport des consultations populaires sur les besoins de justice, réparations et prévention de nouveaux conflits dans la province du Kasaï Central. Il ressort de ce rapport que la population du Kasaï Central est fortement favorable à la création d'une Commission provinciale de vérité, justice et réconciliation.

>>> Consulter : rapport_des_consultations_populaires_justice_transitionnelle_kasai_central_rdc_vf.pdf

La cérémonie de remise officielle de ce rapport a été présidée le 4 février par Martin Kabeya, le Gouverneur de la province du Kasaï Central. Elle a connu la participation du directeur du BCNUDH, Aziz Thioye, de la Cheffe du bureau de la MONUSCO dans la région du Kasaï, Sophie Stecher ainsi que des autorités civiles et militaires de la province et des représentants du système des Nations Unies opérant au Kasaï Central.

L'exécutif provincial s'est engagé à mettre en place une Commission provinciale de vérité, justice et réconciliation, tel que souhaité par la Population. « Ce rapport nous rappelle que le temps est venu pour la justice, la repentance, la réconciliation et la paix en vue de l'atteinte du développement tant recherché. C'est pourquoi l'exécutif provincial s'engage en collaboration avec l'Assemblée provinciale à la mise sur pied d'une commission provinciale Justice Vérité et Réconciliation pour qu'ensemble nous puissions dire oui à la justice, oui à la repentance, oui à la réparation, oui à la réconciliation et oui à la paix. Qu'ensemble nous puissions dire non au nouveau conflit au Kasaï central », a déclaré le Gouverneur de la Province du Kasaï Central.

Lancées le 15 août 2019, ces consultations populaires ont été menées par une équipe d'experts formés avec l'appui du BCNUDH, dans 37 sites retenus dans les 5 territoires de la province du Kasaï Central et à Kinshasa où réside une forte communauté du Kasaï Central. Au moins 1. 150 personnes (dont 48% de femmes) ont été consultées au travers des entretiens individuels ou collectifs au moyen de questions ouvertes pour recueillir leurs opinions sur leurs besoins en matière de justice, réparations et préventions de nouveaux conflits.

Selon le rapport rendu à l'issue de ces consultations, il est établi que des crimes graves ont été commis dans le Kasaï Central entre 2016 et 2017, lors du conflit lié au phénomène Kamuina Nsapu. A ce sujet, 58.2% de personnes interviewées veulent « des poursuites pénales effectives à l'encontre des présumés auteurs, avant toute initiative de réconciliation communautaire. 33,5 % de la population est prête à accorder son pardon à certains auteurs repentants à condition de ne pas être accusés de crimes graves. Ce pardon devra être accordé publiquement lors d'une cérémonie traditionnelle de réconciliation selon la culture kasaïenne, indique le rapport.

Le rapport révèle en outre que 89% de la population est fortement favorable à la création d'une Commission provinciale de vérité, justice et réconciliation. 86% estiment que « l'Etat congolais doit porter la principale responsabilité de toutes les réparations à accorder à ces victimes. 56% sont favorables à l'organisation de cérémonies commémoratives serait utile pour conserver des souvenirs de ces évènements douloureux. Enfin, 95% soutient fortement qu'il est possible de réconcilier les différentes communautés affectées par les conflits au Kasaï Central et de les amener à vivre ensemble et cohabiter pacifiquement.

La Cheffe du bureau de la MONUSCO dans la région du Kasaï, Sophie Stecher, qui rassure de l'appui de la MONUSCO, a encouragé le Gouverneur de province à s'approprier le contenu du rapport et à aller jusqu'au bout du processus en mettant en œuvre toutes ses recommandations.

Le directeur du BCNUDH a exprimé la disponibilité de son Bureau à accompagner le Gouvernement provincial dans le processus de mise en œuvre des recommandations du rapport des consultations.