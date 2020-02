Algérie: Quatre opérations d'exportation de 100 tonnes de pomme de terre vers la Mauritanie

Sidi Bel-Abbes — L'inspection des divisions des Douanes de Sidi Bel-Abbès a supervisé, depuis hier lundi, quatre opérations d'exportation de 100 tonnes de pomme de terre vers la Mauritanie a-t-on appris mardi de l'inspecteur principal, Hamid Hellal.

Avec l'achèvement de ces opérations, le bilan général de l'inspection des divisions des Douanes de Sidi Bel-Abbes pour l'année 2020 passera à six (6) exportations, a-t-il indiqué, soulignant que ce bilan représente un indice positif pour réaliser de résultats significatifs cette année. Ces opérations interviennent après l'ouverture du poste frontalier terrestre

Pour rappel, l'inspection des Douanes de Sidi Bel-Abbes a enregistré, l'année dernière, 16 opérations d'exportation de produits de Sidi Bel-Abbes vers la Mauritanie, soit neuf (9) exportations d'oignons (plus de 284 tonnes), six (6) exportations de pomme de terre (plus de 169 tonnes) et une exportation d'appareils électroménagers, selon la même source.

La valeur des opérations d'exportation pour l'année 2019 a dépassé 80 millions DA, a-t-il rappelé, soulignant que l'année 2019 a été significative en termes d'opérations d'exportation, qui n'a pas été enregistrée au niveau de Sidi Bel-Abbès depuis dix ans.

Mellal a salué les efforts déployés par les douaniers pour améliorer et promouvoir les exportations hors hydrocarbures en intensifiant les actions de sensibilisation et les visites sur le terrain des opérateurs économiques au niveau de la wilaya, en plus de conférences à la Chambre d'industrie et de commerce "Mekerra".