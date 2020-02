Algérie: Saisie en 2019 de 38 objets archéologiques de valeur historique

Tiaret — Les services de la gendarmerie nationale (GN) de Tiaret ont saisi en 2019 un total de 39 objets archéologiques de valeur historique et 9.685 faux billets de banque dans trois opérations distinctes, a-t-on appris mardi auprès du groupement régional de la GN.

Présentant le bilan annuel des activités de ses différentes unités, le groupement de gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret a indiqué qu'au mois d'octobre dernier, 38 objets de valeur historique et pièces de monnaie ont été saisis, notamment une pièce datant de l'époque ottomane et une pièce en argent d'un dinar appartenant à l'Etat aghlabide et deux autres pièces de monnaie type "Napoléon", des pierres précieuses notamment des émeraudes et des pièces sculptés, et une corne antique en ivoire sculptée dans les communes de Mahdia, Dahmouni et Hammadia. Six personnes ont été arrêtées, précise t-on.

Dans la même année, 26 coupures de billets de 1000 DA ont été saisis à Guertoufa et deux mis en cause ont arrêtés, de même que la saisie d'outils de falsification de billets de banque et de 4.580 de faux billets de 2000 DA à Rahouia, a-t-on fait savoir.

La gendarmerie nationale de Tiaret a traité, à la même période, 24.995 affaires concernant la police judiciaire, 853 autres suite à 5.489 appels sur le numéro vert, 807 affaires de criminalité générale et 72 autres liées à la drogue avec la saisie de plus de 20,8 kg de kif traité, 273 grammes de cocaïne et 1.723 comprimés de psychotropes, a-t-on ajouté.