Madagascar: Ranowash - Le plan de développement sectoriel mis en œuvre

Avec un taux de 23%, l'accès à l'eau potable pour tous reste toujours parmi les principales préoccupations du gouvernement en termes d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Afin d'avancer dans la réalisation de l'objectif qui est d'augmenter ce taux, inciter les acteurs des projets de développement à s'activer dans ce secteur, fait partie de la politique du projet Ranowash qui s'achèvera en juin 2022.

Financé par l'USAID, ce projet envisage, durant ces deux dernières années, de renforcer ses activités sur la gouvernance, la promotion du partenariat public-privé et le changement de comportement. C'est ainsi qu'un plan de développement sectoriel de l'eau et assainissement a été mis en œuvre avec tous les acteurs de la région Vakinankaratra afin de le mettre à la disposition de tous ceux qui souhaitent s'y impliquer. Ce secteur est très important car il va de pair avec divers domaines comme la santé, la nutrition et autres. Ce document de base sera ainsi mis à la disposition de tous et facilitera la création de projets et d'activités qui doivent être effectués en parallèle avec le plan de la région.« Ce document servira comme matériel de référence pour la région.

Les autorités régionales peuvent l'utiliser pour créer des emplois ou des activités afin de développer le secteur eau, hygiène et assainissement au niveau de leur circonscription », soutient Fidimanantsoa Amédée, spécialiste en partenariat public-privé. Il a fait remarquer que l'atelier sur le partenariat public-privé organisé dans le Vakinankaratra, fait suite à ceux qui ont été déjà initiés dans les régions Vatovavy-Fitovinany, Alaotra-Mangoro et Atsinanana. Le projet Ranowash compte l'organiser dans la région Amoron'i Mania et Haute-Matsiatra.