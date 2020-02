Madagascar: Concert de solidarité - « Anjara biriky » compose l'art et la générosité

Une communauté d'artistes à l'Is'Art Galerie Ampasanimalo montre leur solidarité et leur sens de l'entraide le temps d'une soirée avec « Anjara biriky ».

Rassembler autour d'une même cause le public et les artistes, le tout pour le bien-être, ainsi que l'épanouissement de jeunes enfants en difficulté. C'est l'essence même de ce rendez-vous qui se découvrira à l'Is'Art Galerie Ampasanimalo ce 22 février à partir de 19h. S'affirmant comme un concert de solidarité unique, « Anjara biriky » ou « Comme à la maison » comme il s'intitule promet d'enchanter et d'émerveiller le public, tout en éveillant leur générosité. Organisé d'après l'initiative de l'ONG Maisons des enfants, cet événement se distinguera bien évidemment par l'aspect philanthrope des artistes qui s'y affichent, mais surtout par le côté artistique et culturel qui s'en dégagera.

Le temps de ce concert de solidarité qui s'annonce exceptionnel donc, le public de l'Is'Art Galerie Ampasanimalo aura à nouveau le privilège de retrouver sur scène des groupes et artistes talentueux, représentatifs de cette identité artistique propre à cette communauté d'artistes contemporains, teintée d'éclectisme. En tête d'affiche on a ainsi le rappeur Bolo, le groupe Drwina, Jah Roots, le batteur Jimmy B Zaoto, le bassiste émérite Rolf et la rappeuse Vy Mamay.

L'entrée à ce fameux concert sera ainsi gratuite, mais le public est vivement invité à apporter sa contribution à la cause de l'ONG Maisons des enfants tout au long de la soirée.

À l'instar des artistes à l'affiche, vous y serez ainsi à apporter votre pierre à l'édifice ou « Anjara biriky » pour le développement de nos chérubins dans le besoin.

Solide et solidaire

Outre le concert, une vente aux enchères d'une œuvre de la jeune artiste peintre Mendrika Ratsima égayera aussi la soirée. L'occasion donc d'entrevoir aussi l'univers artistique de cette dernière, qui retranscrit parfaitement sa personnalité. Une soirée qui promet d'être chaleureuse et conviviale donc, qui conjugue l'art et la générosité sur une même toile, « Anjara biriky » s'illustrera avec émotion aussi. Au-delà de cette soirée, l'ONG Maisons des enfants s'activera continuellement à veiller sur les jeunes enfants dont elle s'occupe. Subvenir à leurs besoins et porter une attention particulière sur le respect de leurs droits fondamentaux, telles sont principalement les missions principales de l'ONG.