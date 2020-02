Madagascar: Ambohidahy Ankadidramamy - Deux brigands opèrent à visage découvert

Un braquage faisant victime un propriétaire de point mobile money a été commis par deux individus non masqués, mais armés, hier, à Ambohidahy Ankadindramamy.Hold-up. Il est peu avant 8h, et la rue d'Ambohidahy Ankadindramamy accueille déjà de nombreux piétons. Ce quartier est l'un des plus fréquentés dans la circonscription de la police du troisième arrondissement. C'est sur ces entrefaites, tout sauf discret, que deux quidams, à visage découvert, décident d'agir.

« Ils ont certainement prémédité leur opération, vu leur mode opératoire. Ils se dirigent tout droit vers leur cible à l'extérieur de son échoppe », d'après les témoignages recueillis. Ils commencent leur besogne en saisissant sur elle son sac contenant tout un versement, un ordinateur et des téléphones, sous le regard éberlué de dizaines de paires d'yeux.

La scène se déroule à tire-d'aile et les témoins oculaires ne s'en laissent pas conter. Aucun d'eux n'a osé intervenir pour opposer une résistance aux malfaiteurs. Ces derniers ont, en effet, sorti leurs armes pour les intimider et se protéger. Ils ont tiré trois fois. Du coup, l'oreille de la victime a légèrement été touchée par le projectile. Les deux hommes quittent alors les lieux à pied et finissent par disparaître dans les dédales où les habitants ne les ont plus revus. Immédiatement, le blessé et les badauds, choqués par la violence et la soudaineté de l'attaque, donnent l'alarme.

Infructueuse

Les policiers du commissariat d'Antaninandro sont les premiers sur les lieux. Ils commencent rapidement le ratissage et le bouclage du secteur après avoir interrogé les personnes présentes sur place. La filature était infructueuse. Les brigands ont réussi à prendre la fuite.

Une enquête dont se charge la brigade criminelle a été ouverte. Les éléments d'intervention ont pu récupérer les douilles des cartouches, selon une source proche de l'enquête. Les éléments glanés restent minces, malgré les divers témoignages et notamment ceux de la victime dont la déposition est en cours.

« Les auteurs de ce vol à main armée restent introuvables jusqu'au soir, et le montant de leur butin n'avait pu être encore estimé », selon la police.

Ce type de braquage, perpétré à ciel ouvert, devient fréquent depuis la semaine passée. D'ailleurs, les criminels ont jeté leur dévolu sur des gérants de points mobile money, comme ce qui s'est passé, à Ampasanimalo, à Ivandry et à Itaosy.