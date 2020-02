Tunisie: Match en retard (onzième journée), EST-USM- Faux pas interdit

On s'attend à une réaction de réconciliation de l'Espérance avec ses fans cet après-midi devant l'USM après l'indigérable défaite infligée par la JSKabylie.

Il paraît que Mouine Chaâbani a bien retenu la leçon de sa dernière bourde commise à Tizi Ouzou où il a été à l'origine de la première défaite essuyée en Ligue des champions après 20 matches d'invincibilité. Tout le monde est d'accord que c'est à cause de ses choix tactiques et d'effectif que son équipe a subi une défaite largement évitable devant la JSKabylie qui ne devait pas être capable de défier l'Espérance même en jouant chez elle. Aujourd'hui face à l'Union Sportive Monastirienne dans le cadre du match retard valable pour la onzième journée du championnat, il serait vraiment bête de commettre les mêmes bévues en ménageant les cadres de l'équipe. Les Monastiriens sont les dauphins des «Sang et Or» à six longueurs et ils ont un point commun avec leurs adversaires : aucune défaite après douze rencontres en Ligue 1. Dans ce duel à six points, on sera devant la possibilité de trois scénarios : ou bien l'Espérance gagne et volera encore plus haut (9 points) à l'entame de la phase retour ou bien c'est l'USM qui s'impose pour relancer la compétition et lui redonner un certain charme de rivalité. Ou bien encore, les deux meilleures équipes du championnat se neutralisent pour maintenir, un tant soit peu, le suspense car le chemin conduisant à la consécration finale est encore long.

L'Espérance et ses grands moyens

C'est, d'ailleurs, tout cela qui dicte à Mouine Chaâbani de ne pas snober l'USM et de la traiter avec tous les égards. Ainsi, c'est à un ou deux éléments près que la formation idéale de l'Espérance foulera la pelouse du stade de Radès tout à l'heure avec le seul objectif de gagner et de bien s'approvisionner pour la suite du championnat, car personne ne sait ce que l'avenir pourrait réserver comme surprises ou imprévus. Du coup, les Ben Chrifia, Chetti, Derbali, Yaâcoubi, Badrane, Coulibaly, Kwamé (ou Ben Romdhane), Benguith, Ben Saha, Ouattara (ou Khénissi) et El-Houni seront tous là pour tenter d'infliger sa première défaite à l'USM.

D'autres lacunes à corriger

Sur un autre plan, Mouïne Chaâbani aura intérêt à se pencher sur certains chapitres qui nécessitent une rectification de tir urgente. Il est vrai que le rendement collectif, la variation de jeu et le bon rythme sont devenus les armes fatales à l'Espérance depuis plus d'un an, mais l'on peut encore mieux faire dans des points forts à la portée de l'équipe de Bab Souika. Cela tombe à pic avec la qualification aux quarts de finale de la Ligue des champions où les adversaires ne seront plus que de gros calibres (Al-Ahly, le WAC ou Ezzamalek). En effet, parmi les points forts de l'Espérance du temps de Ferjani Sassi, Saâd Bguir, Franck Kom et Ghailane Chaâlali, il y avait le tir de toutes les distances et l'exploitation optimale des balles arrêtées.

Aujourd'hui, ces deux volets nécessitent bien un intérêt particulier pour rendre encore plus redoutable la force de frappe de l'Espérance. La pâte à modeler est bien là en la présence de joueurs de haut niveau comme El-Houni, Ben Saha, Ouattara, Benguith et même le remplaçant de marque Ben Choug qui doivent être poussés davantage à bien exploiter l'atout de la bonne frappe qui fait défaut dans notre football en général.