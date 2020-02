Tunisie: Natation | Meeting de Nice - Douze retenus...

Ce meeting servira de préparation aux Jeux africains qui se dérouleront en Afrique du Sud.

Dans la cadre de la préparation aux Jeux africains devant se dérouler du 15 au 23 avril 2020 en Afrique du Sud, 12 nageurs et nageuses participeront au Meeting international de Nice qui aura lieu les 7, 8 et 9 de ce mois. Cinq parmi les 12 retenus pour cette compétition s'envolent aujourd'hui vers Nice. Il s'agit de Ayoub Hafnaoui (200 m, 400 m et 800 m nage libre), Adem Romdhani (50 m, 100 m et 200 m dos), Khélil Tarchoune (50 m, 100 m et 200 m dos), Habiba Belghith (50 m, 100 m 200 m brasse et 200 m 4 nages) et Mériem Souissi (200 m, 400 m et 800 m nage libre). Les autres sont déjà en France en tant qu'étudiants. Il s'agit de Mehdi Lajili (200 m, 400 m et 800 nage libre), Wassim Elloumi (50 m, 100 m et 200 m brasse), Mohamed Ali Chaoichi (50 m, 100 m, 200 m nage libre), Rym Ouenniche (50 m, 100 m dos et 100 m, 200 m nage libre), Inès Barbouche (50 m, 100 m papillon, 50 m, 100 m nage libre) et Fareh Ben Khélil (50 m, 100 m libre, 200 m et 400 m 4 nages). Adnène Béji (50 m, 100 m et 200 m brasse), qui étudie en Serbie, rejoindra l'équipe nationale à Nice. L'équipe sera encadrée par le directeur de l'élite Sami Achour et l'entraîneur national Mohamed Ali Masfar. Les deux internationaux de l'Olympica, Nessrine Jelti (50 m, 100 m, 200 m brasse et 400 m 4 nages) et Yacine Saffar (50 m, 100 m et 200 m papillon), ont été autorisés par la FTN à participer avec leur club à un meeting international en Allemagne devant se dérouler pendant la même période que celui de Nice.

Un stage bénéfique

Ayoub Hafnaoui vient d'effectuer un stage de préparation de 17 jours dans la ville japonaise de Ichi Nomaki. Un stage qui a été très bénéfique. «Les entraînements biquotidiens se sont déroulés dans de très bonnes conditions : une belle piscine, une salle de musculation bien équipée, un centre médical moderne, sans parler de la restauration et l'hébergement mis à la disposition des nageurs», nous a confié Sami Achour qui a remercié énormément notre ambassade au Japon pour l'accueil chaleureux accordé au jeune nageur Ayoub Hafnaoui, qualifié aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Coupe et championnat du monde

Ayoub Hafnaoui est qualifié aux JO de Tokyo (800 m). En outre, il vient d'être engagé par la FTN pour participer à une étape de la coupe du monde (eau libre) sur une distance de 10 km devant se dérouler à Doha le 15 de ce mois, et ce, dans l'espoir de réaliser le minima de qualification aux JO de Tokyo. Ayoub sera accompagné à Doha par son compatriote Khélil Ben Ajmia qui, tous les deux, préparent aussi le mondial junior (eau libre) qui aura lieu aux Seychelles pendant le mois d'août prochain. Le champion olympique Oussama Mellouli, annoncé lui à l'étape de la coupe à Doha, s'est désisté, selon Sami Achour.