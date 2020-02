Congo-Brazzaville: Boxe - La presse spécialisée a réagi sur la ceinture mondiale WBC de Makabu

Le combat pour la ceinture mondiale World Boxing Council (WBC), remporté par le lourd-léger congolais, Junior Ilunga Makabu, aux dépens du Polonais Michal Cieslak, le vendredi 31 janvier, au Shark Club à Kinshasa, a naturellement suscité moult réactions de la presse spécialisée internationale de boxe.

Organisé par la Fédération congolaise de boxe (FCB) présidée par le général Ilunga Luyoyo, sous le patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le combat pour la ceinture mondiale de lourd-léger entre Junior Ilunga Makabu et le Polonais Michal Cieslak a méticuleusement été critiqué par la presse spécialisée internationale de boxe. Certains médias ont pris acte de la victoire du pugiliste congolais, d'autres ont émis quelques critiques par rapport au combat en soit et à l'organisation qui a entouré l'événement.

Pour Boxingnews24, la victoire de Makabu est logique, car Michal Cieslak a combattu de manière défensive, sans mettre suffisamment d'effort pour remporter des rounds. Des critiques sont cependant à la limite acerbes sur l'organisation du combat. Ironique, le site allemand Boxen1, indique que «la qualité des images provenant du Congo ressemblait à celles du 30 octobre 1974 lorsque Mohamed Ali et Foreman s'affrontaient ». D'après ce site, cet important combat a été organisé dans des conditions primitives, soulignant l'incertitude dans l'organisation 24 heures avant l'événement. Le site, Boxing scène a relevé le paiement tardif du cachet de Cieslak, qui du reste a passé près de deux heures à l'aéroport de Ndjili à son arrivée pour des formalités administratives.

Sous la signature d'un certain Karim, «Blogboxe.com », repris par Médiapart, a écrit : « Certains fans de boxe ont dit que c'était une décision controversée, mais cela ne ressemblait pas à ça. Il ne fait aucun doute que Makabu a gagné. Il était le plus occupé de deux, et il attaquait efficacement pendant tout le combat. Cieslak, en revanche, était très prudent, en combattant de façon défensive, en ne mettant pas l'effort nécessaire pour gagner des rounds. Il ne foutait strictement rien.

Il croyait peut-être qu'il allait obtenir la décision sans bosser ». Mais ce site de sport a aussi été critique sur la qualité du combat et celle de deux combattants. « ... La façon avec laquelle Cieslak et Makabu se sont battus, ils perdraient tous les deux contre la plupart des cruiserweight de la division qui sont en dessous d'eux. Malheureusement, cette division est presque entièrement dénuée de bons combattants. Parce que la plupart d'entre eux préfèrent passer au poids lourd où les salaires sont meilleurs, comme on l'a vu avec Murat Gassiev qui a fait ses débuts chez les poids-lourds. Chez les mi-lourds, la division est devenue bien plus intéressante, remplie de boxeurs talentueux comme Beterbiev, Bivol et Gvodzyk... ».

Le site de la WBC a, sur son site wbcboxing.com, souligné le titre remporté par Makabu. L'article dit : « Plus tôt dans la journée à Kinshasa, en République démocratique du Congo, lors de son premier combat pour le titre mondial en 45 ans, le héros local Ilunga Makabu (27-2, 24 KO) a conquis le titre mondial de poids léger du WBC battant le combattant polonais auparavant invaincu Michal Cieslak (19-1, 13 KO) ». L'article revient sur quelques détails du combat et de noter : « Le reste du combat est devenu très compétitif, mai sla force t la puissance accrues d'Ilunga ont prévalu. Les notes des juges étaient : Omar Mintum 114-112, Carlos Flores 115-111 et Humberto Olivares 116-111, tous en faveur de Makabu 'Junior'. Le superviseur du combat était le Tunisien Houcine Houcichi, vice-président de la WBC ».