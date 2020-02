Congo-Brazzaville: Littérature - « La vie des hommes » de Bedel Baouna

Difficile rapprochement entre une chanson et une pièce de théâtre au demeurant. Pourtant, pour le trentième anniversaire de la mort de Franco Luambo Makiadi de Mi Amor, l'auteur met en scène l'une de ses œuvres de l'immense répertoire du bar 1, 2, 3 où l'on entre OK pour en ressortir KO.

Dans un livre paru aux Z4 éditions, préfacé par Criss Niangouna, auteur-comédien, Bedel Baouna a choisi la chanson intitulée La vie des hommes, d'une durée de vingt-quatre minutes. Cette célèbre chanson constitue une tragédie à l'instar de celle que vit Médée de Corneille.

Malelisa, l'un des personnages, coule ses jours dans le creuset d'un amour fou. Mais trahie, humiliée, et malmenée par sa belle-famille, elle vit dans la douleur de l'abandon. Son idée de supprimer ses enfants devient ce qui lui paraît urgent. Mais est-elle capable d'une telle décision ? De son côté, son mari, volage, n'arrive pas, lui non plus, à se détacher de cet amour...

Au travers de cette pièce au tempo vif et au style alerte, l'auteur nous fait découvrir l'immensité et l'intemporalité de l'œuvre de Franco Luambo Makiadi. La mécanique du suspense s'enclenche dès l'entame et la tension y est permanente...

Extrait de la pièce

Dodo :

C'est bon, j'ai compris. Revenons à Franco ! Tu veux dire que, depuis la mort de ce macho, plus personne ne chante la femme dans ses ressentis et ses attitudes ? Il y a Simaro Lutumba qui nous a quittés cette année : lui a bien chanté la femme.

Malelisa :

Simaro était poète - il chantait les bons sentiments et les rêves. Franco, lui, était sociologue - il chantait les attitudes, les comportements, les faits de société. Dans sa chanson La vie des hommes, il est Corneille décrivant Médée : je suis la Médée du Congo...

Originaire du Congo-Brazzaville, analyste politique, spécialiste de l'Afrique et critique littéraire, Bedel Baouna vit en France depuis trois décennies. Il est l'auteur du roman « Brazzaville, ma mère », paru en 2019 aux éditions Le Lys Bleu. « La vie des hommes » est sa première œuvre théâtrale.

FICHE TECHNIQUE

Prix éditeur : 14,00 €

Collection : Z4 Éditions

Éditeur : Z4 Éditions

EAN : 9782490595938

ISBN : 9782490595938

Parution : 19 janvier 2020

Façonnage : broché

Poids : 200g

Pagination : 154 pages