Togo: Incendie des maisons de jeunes - Après Lomé, c'est Kara

Ce lundi 03 février 2020, un incendie s'est déclaré au sein de la maison des jeunes de Kara.

C'est aux environs de 14 heures que les apprenties-couturières exerçant sur le site ont aperçu des flammes au-dessus du bloc des logements dont le toit était en réfection.

Grâce à la promptitude de la population et des sapeurs-pompiers, cet incendie a été rapidement maitrisé. Toutefois, on note des dégâts matériels importants tels que la destruction de trois chambres, des climatiseurs et des mobiliers. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer.

La ministre du développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse, Victoire Tomegah-Dogbé remercie et félicite les éléments du corps des sapeurs-pompiers de Kara et l'ensemble des acteurs présents qui ont contribué à maitriser rapidement cet incendie. Des dispositions sont prises pour déterminer les causes exactes de ce sinistre qui intervient exactement deux semaines après l'incendie de la maison des jeunes de Lomé.

En attendant, la Ministre rassure les usagers que les activités se poursuivront normalement au sein la maison des jeunes de Kara.