Maroc: Rencontre régionale sur la sécurité nucléaire et radiologique

L'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) organise, jeudi, une rencontre avec les acteurs des secteurs nucléaire et radiologique de la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Initié dans le cadre de son programme d'information et de communication, cet événement sera l'occasion pour l'agence de communiquer avec les acteurs de cette région sur son plan stratégique 2017/2021, ainsi que sur les orientations de son plan d'action 2020 adopté, en novembre dernier, par son Conseil d'administration, indique un communiqué de l'AMSSNuR.

L'AMSSNuR présentera aussi les résultats du Comité de mise à niveau du cadre réglementaire (CCR), regroupant tous les départements ministériels et les associations professionnelles concernées par la sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques, notamment les projets de textes d'application de la loi n°142-12, élaborés par les différents groupes de travail, souligne le communiqué.

A l'instar des rencontres organisées auparavant dans d'autres régions du Royaume, l'AMSSNuR débattra avec les acteurs concernés de questions réglementaires et de contrôle, afin de se conformer aux dispositions de la loi n°142-12 relatives à la sûreté et à la sécurité nucléaires et radiologiques et aux standards et orientations internationaux en la matière, publiés par l'Agence internationale de l'énergie atomique, explique-t-on.

Il s'agit également d'informer le public sur les processus réglementaires relatifs à la sûreté des activités et des installations mettant en jeu les sources de rayonnements ionisants, précise la même source, notant que l'information du public constitue une des missions principales d'AMSSNuR, et ce conformément aux dispositions de la loi n°142-12.