Soudan: Hubert Velud, c'est un an !

On vous l'annonçait depuis quelques jours. C'est officiel. Hubert Velud a enfin signé son contrat avec la SFA (Fédération soudanaise de football).

Le technicien français a paraphé un contrat d'un an avec le Soudan. Ses objectifs sont notamment de qualifier les Crocodiles pour la CAN 2021. Et également de faire bonne figuration dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

OFFICIEL : Hubert Velud vient de s'engager pour un an avec le Soudan. Présent à Khartoum depuis qq jours, le Français (ex coach Togo 2010) aura pour mission de qualifier la sélection pour la #CAN2021. Ca commencera pour lui en mars (23 et 31) par une double confrontation vs Ghana

Après sa première expérience de sélecionneur avec le Togo qui a tourné court après l'attaque de Cabinda, Velud a fait beaucoup de clubs sur le continent.

Première mission dès le mois prochain en éliminatoires de la CAN 2021 contre le Ghana en double-confrontation.