Afrique: Les mutilations génitales féminines et les lois en Afrique

analyse

En novembre 2019, Plan International et Forum sur les politiques de l'enfant africain ont lancé un rapport révolutionnaire intitulé «Obtenir des filles égales: le rapport africain sur les filles et le droit». Le rapport a mis en évidence, les défis apparents rencontrés par les filles face aux lois et législations en Afrique. Cette année marque 30 ans depuis que l'Union africaine a adopté la Charte africaine des enfants et je dois admettre qu'il y a eu des améliorations significatives dans les conditions des enfants cependant, les droits des filles et des femmes sont violés sans recours à la loi.

Alors que je lisais récemment les chapitres du rapport, un problème a retenu mon attention - les mutilations génitales féminines / excision, puis il m'est venu à l'esprit qu'un autre février est avec nous. Le monde marque le 6 février comme «La Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines (MGF)» dans le but d'amplifier et d'orienter les efforts visant à éliminer cette pratique. Cela fait 8 ans que la Journée a été déclarée et nous avons vu des pays en particulier en Afrique promulguer des lois qui interdisent cette pratique. Les lois sont bonnes, cependant, qu'advient-il de leur mise en œuvre? Quand peut-on parler de MGF dans le «passé»?

Vingt-deux des 28 pays africains dans lesquels la mutilation génitale féminine (MGF) est pratiquée ont adopté des lois l'interdisant. Au Ghana et au Bénin, par exemple, les MGF ont été interdits et criminalisées. Dans l'ensemble, il est criminalisé dans au moins 28 pays africains, dont six ont des lois ou des politiques distinctes interdisant les mutilations génitales féminines et autres pratiques néfastes. Les sanctions pour MGF vont des amendes à l'emprisonnement, et lorsque les MGF entraînent la mort de la victime, la réclusion à perpétuité est infligée (Ouganda) ou la peine de mort (Kenya). D'autres pays, comme le Tchad, le Libéria, le Mali, la Sierra Leone, la Somalie et le Soudan - où la pratique est endémique - ne l'ont pas criminalisée. Au Bénin, à Djibouti et en Érythrée, le fait de ne pas signaler les MGF est considéré comme une infraction pénale.

Cependant, même lorsque des lois sont promulguées, elles sont pour la plupart inadéquates et rarement appliquées. Malgré le grand nombre de lois interdisant les mutilations génitales féminines, les poursuites sont rares et les informations disponibles sur les poursuites ou les résultats des poursuites engagées ces dernières années sont limitées.

Un récent rapport publié par le Bureau de liaison de Plan International Union africaine et le Forum africain sur la politique de l'enfant (ACPF) en novembre 2019, montre que certains pays, dont l'Éthiopie, le Kenya, le Soudan, la République centrafricaine et l'Ouganda, ont promulgué des lois interdisant cette pratique à des degrés divers. Malheureusement, l'application de ces lois varie et, dans certains cas, la pratique a été repoussée sous terre et au-delà des frontières pour éviter les poursuites. Par exemple, une législation forte en Ouganda est sapée par les femmes qui traversent ou sont traversées la frontière avec le Kenya pour subir des MGF.

En 2016, des pays de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE), dont le Kenya, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda, ont promulgué la loi interdisant les mutilations génitales féminines de la Communauté de l'Afrique de l'Est afin d'harmoniser les lois, les politiques et les stratégies pour mettre fin aux mutilations génitales féminines dans la région. Cependant, le problème ne concerne pas uniquement les victimes; il est également nécessaire de s'adresser à ceux qui pratiquent la procédure, pour qui les mutilations génitales féminines sont une source de subsistance (sans négliger les croyances socioculturelles qui sous-tendent la pratique).

Des progrès ont été réalisés ces dernières années dans la lutte contre les MGF. La pratique diminue rapidement chez les filles de 15 à 19 ans au Burkina Faso, au Kenya, au Libéria et au Togo. Malgré ces progrès, cependant, la médicalisation des MGF - un changement qui voit la pratique exercée par des professionnels de la santé - augmente, surtout avec inquiétude en Égypte, où les taux ont plus que doublé et où le pays abrite 1,5 million de filles et de femmes coupées par les fournisseurs de soins de santé. 1,2 million de ces coupes ont été effectuées par des médecins. Les autres pays où les MGF médicalisées sont pratiquées sont le Kenya, le Nigéria, Djibouti, la Guinée et le Soudan. Les MGF ne peuvent jamais être sûres, même si elles sont effectuées dans un environnement stérile, et il n'y a aucune justification médicale à cela. La pratique continue dans certains pays d'Afrique n'est pas seulement un affront aux droits et à la dignité des filles et des femmes, mais un échec de la part des individus et des institutions chargés de faire appliquer les législations et politiques existantes.

Certains des obstacles empêchant une éradication totale des mutilations génitales féminines et une mise en œuvre correcte de la loi à son encontre comprennent des défis concernant le financement de l'éducation continue et la sensibilisation des communautés dans lesquelles elle est pratiquée, les croyances associées à la pratique et les structures inadéquates pour les victimes.

Les effets néfastes des MGF sur les filles et les femmes ont été reconnus par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et, par une décision de février 2019, ont approuvé l'initiative Saleema, en tant que campagne continentale pour mettre fin aux MGF

Dans un monde où au moins 200 millions de filles et de femmes en vie aujourd'hui ont subi une forme ou une autre de MGF, il est impératif que ces obstacles soient surmontés si nous voulons gagner la guerre contre les MGF. La lutte contre les mutilations génitales féminines peut être gagnée en une génération si nous reconnaissons tous la pratique comme une violation des droits de l'homme et soutenons la mise en œuvre de politiques et de législations qui interdisent cette pratique.

Cette pièce est dédiée aux survivantes des MGF, alors que le monde célèbre la «La Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines (MGF)» le 6 février. Unissons nos efforts pour éliminer les MGF en une génération. Je suis prêt à faire ma part, cependant, nous pouvons aller plus loin en travaillant ensemble.

Directeur du Bureau de liaison de Plan International auprès de l'Union Africaine.

Retrouvez le rapport complet de Plan International et du Forum sur les politiques de l'enfant africain sur les filles et le droit ici (http://girls.africanchildforum.org/)