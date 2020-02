Congo-Brazzaville: Academie militaire Marien-Ngouabi - Plus de 3000 officiers formés en trente-ans

Une cérémonie en une heure et demie, sans anicroche, marquée par des décorations, la prise d'engagement de jeunes officiers et le défilé des troupes : les trente-ans de l'académie militaire Marien-Ngouabi ont été commémorés, le 5 février, en présence du président de la République, Denis Sassou N'Guesso et de nombreux invités.

En trois décennies, l'établissement à vocation régionale, qui forme l'élite militaire du Congo et des pays amis, a vu passer une vingtaine de promotions au terme desquelles quelque 3344 jeunes officiers ont reçu leur diplôme de sortie. En dehors de la formation initiale offerte aux hommes et aux femmes venant de la vie civile, l'académie dispense des cours pour officiers subalternes et pour officiers supérieurs candidats au diplôme d'état-major.

Durant la cérémonie, le commandant de l'académie a loué la coopération sino-congolaise dont son établissement est le fruit, tout comme il a rappelé le brassage profitable à la cohésion des armées africaines, qui résulte de l'accueil des stagiaires en provenance du Gabon, de Centrafrique, du Tchad, du Cameroun, du Bénin, de Côte d'Ivoire, du Niger, du Mali, du Togo, du Mali et du Burkina Faso.