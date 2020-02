Congo-Kinshasa: Riposte contre Ebola - Renforcement des capacités du personnel soignant à Goma

Le coordonnateur général adjoint de la riposte à l'épidémie d'Ebola, le Dr Justus Nsio Mbeta, a ouvert la formation le mardi 4 février à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu pour outiller le personnel soignant de dix-sept zones non affectées dans le cadre de préparation opérationnelle contre Ebola.

La formation vise à renforcer la mise en œuvre des mesures d'urgence et de préparation opérationnelle, le transfert des compétences et d'informations à tous les niveaux du système de santé pour la détection, l'investigation et le contrôle rapide d'une éventuelle épidémie de maladie à virus Ebola dans les zones non affectées par la dixième épidémie d'Ebola en RDC.

Les dix-sept zones non affectées sont notamment Masisi, Pinga, Bambo, Mweso, Kibirizi, Kirotche, Rutshuru, Rwanguba, Katoyi, itebero, Kibua, Binza, Walikale, Birambizo, Karisimbi, Nyiragongo et Goma. L'immersion se fera par le déplacement des prestataires de zones de santé non affectées vers les zones affectées, à savoir Mambasa, Komanda, Biakato, Beni et Butembo. D'une durée de dix-huit jours, la formation sur le renforcement des capacités pour l'immersion du personnel soignant de dix-sept zones non affectées s'inscrit dans le cadre de la stratégie « Vaincre Ebola aujourd'hui et renforcer les systèmes de santé de demain ».