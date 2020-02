Congo-Kinshasa: Santé - L'hôpital Saint-Luc doté de matériel de surveillance pour les soins intensifs

Avec ces acquisitions, la formation médicale est la première, dans la province de Kisantu ainsi que dans d'autres parties du pays, à posséder ces équipements dont l'importance dans la santé publique n'est plus à démontrer.

Le don a été fait par l'Association pour le développement du Kongo central (ADKC). Avec ces nouveaux matériels acquis, désormais on ne peut plus envoyer un corps à la morgue sans essayer de le réanimer avec le massage cardiaque et le choquer par défribilateur cardiaque. Ce nouveau matériel de surveillance est destiné au service des soins intensifs. Il s'agit du matériel de surveillance, le saturomètre et les scopes de fréquence cardiaque.

L'hôpital Saint-Luc de Kisantu est également le premier bénéficiaire des activités de l'ADCK. « Penser pour les autres n'est pas chose facile. Cela exige désintéressement, générosité amour et tendresse. Nos compatriotes de la diaspora ont revêtu ce charisme et les actions se font déjà sur le terrain », ont indiqué les responsables de cette formation hospitalière dont les visages ont démontré la surprise, fin janvier 2020, lorsque l'équipe de l'ADCK a dévoilé le contenu de son don.

Le don tombe à point nommé

La délégation de l'ADCK a été conduite par son président, Roger Nsiona Mbesi, accompagné des représentants de cette organisation pour la ville de Kinshasa, Jules Zina Sala et Casmir Mbumba, du territoire de Madimba-Kisantu, Sylvain Maleka Bakulu. Il y avait également dans cette délégation Matukama Manzambi, qui avait représenté Peter Simon Mpadi de la Fondation Pierre-Anatole Matusila empêché pour la circonstance. Recevant ce matériel, le directeur général de cette formation médicale, Felly Ndongala, a salué ce geste, tout en appelant aux autres personnalités et associations à emboiter le pas à l'ADC pour le bien-être de la population. « Vous avez promis, vous avez réalisé et nous sommes heureux, comme vous le voyez sur nos visages », a-t-il dit.

Roger Nsiona Mbesi a révélé, dans son intervention, que son association travaille en partenariat avec la Fondation Pierre-Anatole Matusila, qui lui avait demandé de produire des actions dans la province du Kongo central. Président de l'Assemblée provinciale de cette province, député Pierre-Anatole Matusila avait ainsi voulu voir l'ACDK travaillé pour le bien-être de la population de cette partie du pays, d'abord et de toute la RDC ensuite. Pour le président de l'ADCK, les actions en faveur de l'hôpital Saint-Luc de Kisantu ne seraient qu'en leur début, étant donné que cette association prévoit d'autres interventions en faveur de cette formation médicale.

De son côté, le réanimateur de cet hôpital, l'abbé Ntueba, qui a réceptionné ce matériel de pointe pimpant neuf pour les urgences, n'a pas manqué de montrer sa satisfaction. Il en était de même pour la population retrouvée sur place, composée d'une bonne partie des membres du parti Bâtisseurs du Kongo, conduits par Jean-Marie Menga, certainement pour soutenir le partenariat Fondation Pierre-Anatole-Matusila et l'ADCK.

Le directeur général de cette formation médicale a demandé aux utilisateurs de ces équipements de les tenir en bon père de famille. Ce sont des actes pareils dits patriotique, a-t-il rappelé, dont le pays a besoin pour son développement. Le geste de l'ADCK, note-t-on, a fait bouger toute la province du Kongo central, la ville-province de Kinshasa ainsi que les différentes parties de la diaspora ciongolaise, étant donné que mêmes les grandes formations médicales de renom ne possèdent pas ces équipements.