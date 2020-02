Cote d'Ivoire: Climat socio-politique - Le message de paix d'Abdoulaye Traoré dit Ben Badi

En cette année 2020, en Côte d'Ivoire, il se tiendra l'une des élections les plus importantes de son histoire. Celle-ci est censée mettre fin définitivement à plusieurs années de crises qui ont fragilisé le pays.

Malheureusement au regard de tout ce qui se passe, les déclarations outrancières, les divisions constatées çà et là, le climat politique toujours délétère, nous avons de réelles raisons de nous inquiéter.

C'est pourquoi, en ma qualité de citoyen ivoirien, une personne qui, à un moment donné de sa vie, a uni les Ivoiriens autour d'une passion, le foot, je voudrais interpeller tous les acteurs de la vie politique et les populations en général sur la nécessité de préserver la Paix dans notre si beau pays.

Ces élections de 2020, comme je l'ai dit, doivent pouvoir garantir la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire et non le contraire. La politique en Afrique peut et doit se faire en observant les principes de non-violence et de cohésion sociale dans le strict respect des valeurs démocratiques.

L'expérience de crise des dix dernières années doit être un enseignement pour chaque ivoirien et pour tout individu vivant en Côte d'Ivoire. Nous avons tant souffert des affres de cette crise. Il n'est donc plus question que nous retombions dans les mêmes erreurs. J'invite par conséquent la classe politique toutes tendances confondues à faire preuve de maturité et à mettre en avant l'intérêt suprême de la nation. Les discours de haine et de vengeance ou même tendant à troubler l'ordre public sont à proscrire.

Prônons tous la réconciliation pour un meilleur vivre ensemble. Quand en 2015 mes amis et moi avions pris l'engagement de faire circuler un ballon dit "ballon de la Paix" pour garantir les élections apaisées, certains nous ont pris pour des fous. Car pour eux des élections sans heurt en Afrique sont quasi inévitables.

Heureusement avec l'adhésion de tous les candidats, nous avons pu réaliser cet exploit visant à garantir des élections apaisées en 2015. Au regard de cette belle expérience, il me plaît de revenir vers les politiques pour implorer leur esprit fair-play et les inviter à prendre une fois de plus l'engagement pour que les élections de 2020 se déroulent sans heurt tout en respectant le verdict des urnes.

Le développement de la Côte d'Ivoire passera par un pays stable et réconcilié. Alors chers ivoiriens, disons NON à toute invitation à la haine et à la violence. Comme nous l'a enseigné le père fondateur de la nation, faisons de la paix notre bien le plus précieux. Qu'elle soit notre compagnon pour la vie.

Vive la Côte d'Ivoire en Paix!