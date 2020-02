Sénégal: Les termes de référence validés, le dialogue national a franchi sa première étape ( membre)

Dakar — Le dialogue national a franchi sa première étape, consistant à valider ses termes de référence et à désigner les membres des bureaux de ses six commissions, a annoncé mercredi Mamadou Bamba Ndiaye, membre du comité de pilotage du dialogue national et porte-parole du jour.

"Au terme de cette réunion, suite à de longues discussions, on peut dire que le dialogue national a aujourd'hui franchi sa première étape avec la validation des termes de référence et la désignation des membres des bureaux", a déclaré M. Ndiaye.

Il s'entretenait avec des journalistes, en marge de cette réunion plénière présidée par Famara Ibrahima Sagna, en charge du pilotage du dialogue national.

Selon M. Ndiaye, cette première étape consistant à valider les termes de référence est d'autant plus importante qu'elle "permet de dégager la feuille de route et la conduite à tenir tout au long de ce dialogue qui se veut consensuel dans ses décisions."

"Au total, quatre des six commissions" ont désigné leurs membres et validé leur calendrier de travail, à l'issue de cette réunion, a souligné Mamadou Bamba Ndiaye.

Il s'agit des commissions paix et sécurité, ressources naturelles, modernisation de l'Etat et lutte contre la corruption, décentralisation et territorialisation des politiques publiques.

Concernant les deux autres commissions restantes (économique et sociale, environnement et cadre de vie), il a été retenu que leurs membres poursuivront leurs travaux pour prendre en compte les amendements présentés.

Selon le porte-parole du jour, cette étape qui doit se poursuivre jusqu'à la mi-mars, devrait permettre aux différentes commissions, chacune à travers ses méthodes, "de faire des visites de terrain ou des audits auprès des principaux responsables pour ensuite faire des recommandations consensuelles."